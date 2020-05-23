工廠女作業員為養「洗腎母」　到台北酒店當公關：希望能多陪老媽

記者邱中岳／台北報導

1名女子從小家庭環境不好，都靠母親在維持家計，但母親積勞成疾，5年前開始洗腎，面對龐大的醫療費，讓她北上在酒店上班，每個月固定支付母親的洗腎、醫療費用，今年也趁酒店歇業返家探望母親。

33歲的女子（化名：小優）表示，從小對母親的印象就是每天在外面上班，不斷努力賺錢養家，但是5年前因工作壓力太大，且加上母親年事已高開始固定要到醫院報到洗腎，原本在雲林小工廠擔任作業員的小優，不堪醫療費用壓力北上找工作。

▲小優兒時印象就是母親每天打拼賺錢後因病洗腎，為了支付醫療費，小優北上做酒店公關養家。（圖／記者邱中岳攝）

小優說，當時北上根本不知道要做什麼，且自己學歷又不夠，只能找「賺錢迅速」的酒店業，每個月要支付母親洗腎、醫療費用將近5萬元，但是因為上班的關係，都沒有機會回家探視母親，小優坦言「趁酒店歇業，可以好好回去陪母親過節」。

▲小優希望給自己小孩最好的環境，不要再讓女兒走上這條路。（圖／記者邱中岳攝）

小優指出，因為是家中獨生女，所以父母親百般呵護，平時與母親感情相當融洽，只是母親有時病情不穩定，加上因工作無法返家探視，會讓自己感到相當難過，也想在2020年的母親節對母親說，「很感謝為了照顧我生病，希望我能為你盡一份心力」。

小優來台北工作5年，也未婚生子懷有1個3歲多的女兒，也很久沒有將女兒帶回南部老家給母親看，也趁這次讓祖孫可以聚聚，未來希望跟母親一樣給女兒最好的生活，不要讓女兒向小優一樣走上這條路。



►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

失聯推不開門…萬華男子「病逝家門口」 破門驚見弟伴屍3天

羅志祥神隱24天突襲返台內幕曝！轉廈門提早搭機...通過「這道門」低調快閃