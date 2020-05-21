北市開放14家酒店復業　黃珊珊稽查...「業者這樣掛保證」

記者邱中岳／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸趨緩，北市府也開放酒店、舞廳申請復業，也在20日下午要求業者到中山分局集體學習實名制APP，而21日北市府也開放14家酒店恢復營業，副市長黃珊珊也逐一前往了解實名制狀況，業者也掛保證「沒證件絕不放行」。

北市府19日開始開放酒店、舞廳業者申請復業，也要求業者要在20日前往中山分局接受實名制APP訓練，當天中山分局擠進百名業者前往學習，主要就是為了讓酒店趕緊復業，北市府也在21日開放14家酒店恢復營業。

▲黃珊珊在21日北市府開放14間酒店後，到錦州街一家酒店了解實名制APP使用狀況。（圖／記者邱中岳攝）

開放的酒店中，有13家集中在中山區，另外一家則是在松山區，副市長黃珊珊第一站也到中山區錦州街上的一家酒店進行了解，黃珊珊表示，第一天所以來看看，還開玩笑「你們這麼多人在就沒客人來了」。

黃珊珊指出，主要是來看看實名制APP的使用狀況，業者這次能夠復業，應該會好好珍惜這個機會，希望各酒店能夠做好防疫措施。

黃珊珊說到，業者應該先自我檢查，再向市府申請復業，也因為錢櫃大火，北市對於稽查標準有做相關變更，甚至更嚴格，所以業者有缺失，原本可能限期改善，但是這次因復業條件，所以目前才會要說申請復查到過關才可以開業，北市府也將在三天內配合復查，如果沒有改善仍無法開門營業。

▲酒店業者向黃珊珊（右1)掛保證，「沒有帶證件，絕對禁止進入消費」。（圖／記者邱中岳攝）

黃珊珊到酒店內還向店內人員詢問APP使用狀況，店家也表示，所有工作人員手機都有相關載具可以使用，也將配合政府防疫措施。

另外，業者也像黃珊珊說到，擔心會涉及個資法的問題，黃珊珊則回應，我們北市府會做好保護個資的措施，也希望業者告知客人不用擔心，業者也像黃珊珊保證，「沒有證件是不准進入」，讓黃珊珊點頭說好後離開。

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