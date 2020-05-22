北市酒店復業第一晚！老司機無畏實名制喊：搶頭香　粉紅軍團整「妝」出發　

▲酒店復業第一天，有店家來客率僅5成，上班公關更是少得可憐。（圖／記者張一中攝）

記者邱中岳／台北報導

北市府21日開放14家酒店復業，但先決條件必須要遵照市府規定，副市長黃珊珊當晚也親自帶隊前往酒店了解實名制APP的使用情況，但有業者反映，剛開始第一天來客數回流約5成左右，但是公關則是少得可憐，形成僧多粥少的情況發生。

北市府21日第一波開放14家酒店復業，也要求各家業者除了接受消防安檢措施之外，就是要配合政府做實名制APP的政策，雖然有業者反映，「隱私權的問題」，副市長黃珊珊也保證個資不會外露。

但是復業首日有業者表示，雖然已經做好開業準備，但是因應實名制APP，以及第一天復業的關係，來客數幾乎只有原本的5成，原本平均每天都有將近9成的客人，在21日晚上人數幾乎可以說銳減許多。

▲酒店復業後，來客率雖然有一定程度，但是公關短缺，形成僧多粥少的局面。（圖／記者張一中攝）

該名酒店業者也表示，因為疫情關係造成酒店關門，許多公關紛紛休息，但21日開門後，有許多公關還來不及上班，所以原本酒店一天有上百名公關，恐會瞬間減少一半，21日當晚只有40多名公關上班，形成僧多粥少的局面。

1家經紀公司的助理坦言，因為許多公關因為休息一個多月，認為21日突然上班太急，所以也向經紀公司提出要求，在6月底才要回酒店上班，另外也有公關認為這波疫情實在太嚴重，所以還在觀望上班狀況。

該助理說道，酒店休息後就有公關每天打電話詢問到底可不可以上班，因收入中斷許多公關也只能被迫吃老本，所以21日開放復業後也趕快「整妝出發」。

1名老司機則透露，21日當天得知有14家酒店開放復業後，就已經準備好，不畏實名制出發「搶頭香」，但是第一天店內公關少得可憐，一群5人同行，卻僅剩3個公關坐陪，但是還是很開心酒店復業。

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