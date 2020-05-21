　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我們沒做」拒政府徵用！桃園口罩廠滿載開工　每片賣14元大發國難財2千萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園地檢署指揮檢警調巡等單位，19日持搜索票至桃園市某公司涉嫌販售醫療用口罩，當場扣查38萬餘片口罩與濾材等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮檢警調巡等單位，19日持搜索票至桃園市某公司涉嫌販售醫療用口罩，當場扣查38萬餘片口罩與濾材等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某公司以未生產一般醫療口罩為由，拒絕加入口罩國家隊與政府徵收，桃園地檢署接獲檢舉，該公司私下生產口罩並高價販售醫療口罩牟取不法利益，19日指揮警調與海巡等單位持搜索票到該公司搜索，當場扣得38萬餘片口罩與濾材等證物，將藍姓負責人依防疫物資哄抬價格等罪嫌起訴，並諭知45萬元交保。

桃園地檢署日前獲檢舉，桃園某公司私下以每片新臺幣14元價格大量批售醫療口罩，立即指派民生專組檢察官吳佳美偵辦，19日指揮海巡署偵防分署偵防查緝隊、台中查緝隊、台中市警局第五分局、桃園市政警局刑大、大溪警分局、桃園市調處、海巡署艦隊分署第二海巡隊等單位，會同桃園市府衛生局，持桃園地院核發搜索票至該公司與倉庫等地搜索，當場扣得38萬餘片口罩，其中部分外包裝標示為醫療口罩及醫療口罩靜電濾材111箱（每箱4千公尺）等證物。

桃檢指出，該公司係經主管機關核准製造醫療口罩工廠，衛生福利部今年2月13日向該公司徵用一般醫療口罩（每片2.5元）與外科手術口罩（每片3元），但51歲藍姓負責人佯稱該公司目前並未生產一般醫療口罩與外科手術口罩為由規避政府徵收，且拒絕加入口罩國家隊行列。

桃檢查出，該公司趁防疫期間，民眾對醫療口罩需求量大增需求下，自2月中旬起私下製造醫療口罩，並以每片14元價格大量批售給客戶，藉此牟取暴利，經查不法獲利逾2千萬元之譜，檢方20日偵訊後，認為藍姓負責人已違反傳染病防治法第61條之對於徵用防疫物資哄抬價格、嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困振興特別條例第12條之對於公告防疫物資哄抬價格等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，諭知以45萬元交保。

桃檢強調，經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，若有哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條，可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金，此外，依傳染病防治法第61條，中央流行疫情指揮中心成立期間，對主管機關已開始徵用之防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金，籲請國人切莫心存僥倖，利用疫情變化牟取不法利益，若有違法情事，檢察機關絕對依法從嚴訴追刑事責任。

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

►桃市新任副市長、教育局長布達　鄭文燦：發揮所長、無縫接軌各項政策

►影／白天開車載汪一起送貨賺錢　晚間「太累了」忘了牠…自己上樓睡

►不滿女友分手「我就是要這樣弄妳」　渣男摩鐵連續性侵下場出爐

ET快訊
偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」
桃園口罩廠拒絕加入國家隊　每片賣14元爽發國難財賺2千萬
美國務院批准1.8億對台軍售　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」求償百萬

婦治病扎6針氣胸亡　解剖肺「塌了」　一比對…是下針位有問題

愛慕女同事竟無故跟蹤罰不怕！台電男嘴硬：她也有跟蹤我

王安石聯手宋慧喬吸金1.5億　打名醫招牌誆開月子中心4年後落跑

「我們沒做」拒政府徵用！桃園口罩廠滿載開工　每片賣14元大發國難財2千萬

中壢交流道搶賣玉蘭花！雨衣男「持棍爆打」嗆：我的地盤…她嚇到跛腳離去

連續殺貓遭台大退學稱「心理毛病控制不住」　僑生2度告提討畢業證書敗訴

內線案遭約談馬上繳回炒股獲利210萬　掮客認了趁永昕生醫接大單買股牟利

「拜託放過我！」醉女遭硬上反抗　惡男強逼口交下場曝

華碩內鬼被捕求情「我很愛妻小」　警等豪宅沒人才進入搜索

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

怕水柴伸小手試水溫下秒突跳海　狗爬式游超遠！網笑：想當魚啦

偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」求償百萬

婦治病扎6針氣胸亡　解剖肺「塌了」　一比對…是下針位有問題

愛慕女同事竟無故跟蹤罰不怕！台電男嘴硬：她也有跟蹤我

王安石聯手宋慧喬吸金1.5億　打名醫招牌誆開月子中心4年後落跑

「我們沒做」拒政府徵用！桃園口罩廠滿載開工　每片賣14元大發國難財2千萬

中壢交流道搶賣玉蘭花！雨衣男「持棍爆打」嗆：我的地盤…她嚇到跛腳離去

連續殺貓遭台大退學稱「心理毛病控制不住」　僑生2度告提討畢業證書敗訴

內線案遭約談馬上繳回炒股獲利210萬　掮客認了趁永昕生醫接大單買股牟利

「拜託放過我！」醉女遭硬上反抗　惡男強逼口交下場曝

華碩內鬼被捕求情「我很愛妻小」　警等豪宅沒人才進入搜索

火車站前圓環交通亂象、海安地下街道活化　蔡筱薇：兩大交通問題應盡速解決

毛胚屋裝潢期長　買錯時間、樓層得當「抗噪神人」

印尼「屍傳人」感染！家屬堅持開棺為死者沐浴更衣　全村15人慘中鏢

3公尺翻車魚遭海獅啃掉「整塊魚肚」　靜謐海中緩緩下沉

苗栗南庄賞花一日遊小資價　餐食、接駁、DIY體驗全包每人只要300元

中職／今年真的彈　丘總：不能抹滅打者的努力

與賴弘國離婚後首露面！　阿嬌自曝心聲「迷失自我」

駭客入侵總統府資安疑雲多　高思博：外洩訊息屬實證明派系運作發威

賴清德承諾：接下陳建仁的棒子　疫情期末考會交亮麗成績單

滷味、鹹水雞照吃！專家曝運動前後「超低卡飲食法」...只留肌肉肥油Bye

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

立委座車八卦山對撞！民車駕駛不治亡

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

快訊／新莊社區化糞池驚見「嬰屍」

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

台南虐童致死案　二審結果出爐

即／台中中華夜市大火　濃煙竄天際

刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」

迷昏女富商！2台商爆打完扒褲丟包　她滿肚膿血慘死

以為是娃娃！清潔工還原化糞池發現嬰屍始末

更多熱門

相關新聞

桃園推「防疫安心餐廳」　陳時中：要有適當稽查

桃園推「防疫安心餐廳」　陳時中：要有適當稽查

桃園市日前推出「防疫安心餐廳認證標章」，只要店家審核過就張貼標章，鼓勵民眾消費，刺激經濟。對此，中央流行疫情指揮中心今（21日）指出，縣市政府自主性的推動防疫標章，指揮中心覺得很好，這樣可以把事情加快速度。

桃園大樓火警3人嗆傷　電動腳踏車起火

桃園大樓火警3人嗆傷　電動腳踏車起火

桃園防疫旅遊　5月27日起登場

桃園防疫旅遊　5月27日起登場

桃園防疫安心餐廳認證標章制度上路

桃園防疫安心餐廳認證標章制度上路

桃園「安心即時上工計畫」　增加職缺

桃園「安心即時上工計畫」　增加職缺

關鍵字：

桃園某公司販售口罩牟利2千萬元

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面