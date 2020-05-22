「刷卡辦門號換現金」騙通訊行老闆上當　3男持刀結夥強盜72萬元下場慘…

▲桃園市劉姓等3名男子今年4月間持刀強押某通訊行老闆，提領銀行存款與現金總計72萬元花用挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子得知葛姓友人的前某通訊行陳姓老闆收入不錯，因缺錢花用乃與葛姓、尹姓友人合謀，以「刷卡辦門號換現金」為由騙取陳男上門詢問，再以黑色膠帶綑綁毆打，持西瓜刀「不配合要砍你手」恫嚇，總計得手72萬元後逃逸，桃園警方傳訊3人到案；檢方22日偵結依加重強盜罪嫌將劉等3人提起公訴。

檢警調查，綽號「傑哥」32歲的劉姓男子獲悉22歲的葛姓友人前通訊行陳姓老闆獲利頗豐，找來33歲的尹姓男子共議強盜財物，由葛姓友人佯稱有朋友欲「刷卡辦門號換現金」，再由劉以Line聯絡陳上門詢問，今年4月22日晚上10時許，陳姓老闆開車前往桃園區永安路上某里活動中心碰面。

陳男到達約定地點才停好車，劉男衝上副駕駛座即向陳痛打一頓，尹男從後座以黑色膠帶企圖矇眼，但陳奮力抵抗逃出車外，但仍遭劉等3人制伏，還持西瓜刀恫嚇，陳不敢反抗只好乖乖上車，劉等人要陳繳出提款卡與密碼，但陳卻謊稱一組密碼，劉等人提不到錢再將陳押至大西區某處空地再度毆打，並恐嚇「如再不配合要砍你的手」，陳只好轉帳滯劉男指定郵局帳戶，總計提領67萬元，3人還搶走陳皮包與全新I-Phone手機與8萬元現金，事後又退還陳3萬元，總計得手72萬元後逃逸。

陳姓老闆隨後獲釋向警方報案，桃園警方根據沿線監視器將劉、葛與尹傳訊到案並依強盜罪嫌移送桃檢偵辦；桃檢偵訊時，劉等3人均坦承犯行，劉承認恐嚇「不配合就砍手」等語，檢方根據警方提供監視器畫面、轉帳記錄等證據佐證，檢方認為，劉等3人因缺錢華用計畫對陳結夥強盜，還準備黑色膠帶、西瓜刀，控制陳並帶往山區恐嚇並涉嫌妨害自由，22日偵結依加重強盜罪嫌將劉等3人起訴。

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