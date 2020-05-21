桃捷綠線車廂「綠意盎然」款獲市民最愛　鄭文燦：流線造型兼具時尚

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線車廂外型票選結果最近出爐，市長鄭文燦21日在市政會議上公布票選結果特別獎由「綠意盎然」車款獲得近3萬市民青睞，這款車頭設計採28度流線造型，搭配大面積弧形車窗與綠灰色線條，為時尚科技增添俐落動感，鄭文燦表示，未來將依此款式進行車體結構與內裝設計等工作，預計2024年捷運綠線首輛列車將抵達台灣，請捷工局把握時程完成相關工程，提供市民優質大眾運輸工具。

▲桃園捷運工程局推出捷運綠線車廂外型票選結果最近出爐，「綠意盎然」款獲得近3萬市民票選贏得特別獎。（圖／記者沈繼昌攝）

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鄭文燦指出，桃園捷運綠線是市府第一條自主興建軌道建設，車廂外型由西班牙軌道車輛專業設計公司Diara Designg結合數位科技與時尚美學，設計2種車款各搭配3種顏色，總計6款，今年3月4日至3月17日，邀請桃園市民選出心目中的桃園捷運綠線車廂，總計收到10萬6410票、有效票10萬3054票，最後由款式二與「綠意盎然」組合，以2萬9344票，約28.5%得票率，勇奪最高票；鄭文燦代表市府頒發Gogoro VIVA電動機車給獲得特別獎得主蔡芸軒女士，今天則由其胞弟代領，另還有雙人首爾來回機票給與獲得頭獎得主張翼鵬先生。

▲桃園市長鄭文燦與捷運車廂票選「綠意盎然」款得獎者合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，「綠意盎然」車款車頭設計採28度流線造型，搭配大面積弧形車窗、綠灰色線條，為時尚科技增添俐落動感，市府未來將依此款式進行車體結構及內裝設計等工作，預計2024年捷運綠線首輛列車將抵達台灣，請捷工局把握時程完成相關工程，提供桃園市民優質的大眾運輸工具。

鄭文燦強調，桃園捷運綠線為桃園都會捷運系統主幹線，全長約27.8公里，規劃設置21座車站，橫跨4行政區域，捷運綠線GM01標機電系統統包工程由德國西門子公司、中華工程、韓國現代樂鐵聯合團隊得標，高架段工程預計將於2024年底完工，2025年底完成潛盾地下整體工程，未來串聯綠線延伸中壢段及機場捷運，形成便利的環狀線交通路網。

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