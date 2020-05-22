泰國傾向延長緊急狀態至6月底　疫情小組曝關鍵原因

▲泰國政府正準備進一步放寬防疫限制措施。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

泰國新冠肺炎確診個案今（22）再度掛零，迄今染疫數累計3037例，56人病逝。疫情工作小組稍早建議衛生緊急狀態延至6月下旬，要在政府準備進一步放寬防疫限制的同時，確保疫情獲得控制。據了解，延長緊急狀態令的建議尚需經內閣批准。

路透社報導，泰國過去一個月來，每日新增病例數幾乎都是個位數，隨著染疫數逐漸趨緩，多間購物中心、百貨商場在暫停營業近2個月後，在上周末恢復營業，但酒吧、俱樂部、電影院、遊樂場、部分運動場所仍被列為禁區。此外，學校持續關閉，預計7月才要開學。

不過，泰國政府的疫情管理中心（CCSA）22日提出延長緊急狀態期限的建議，要為6月初進一步放寬限制的政策做準備。發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，「把緊急狀態令再度延長一個月的原因為衛生安全，讓官員能在疫情流行尚未解決的狀態之下，採取統一、持續的行動措施。」

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