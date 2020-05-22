她質疑「女鎮長的老公干政」　雙方開打！女鎮代受傷住院

▲溪湖鎮民代表楊淑靜受傷住院。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮民代表楊淑靜18日才在個人臉書po文「鎮長夫婿又進鎮長室」，沒想到21日在主席家中商討會議事項，疑似與鎮長黃瑞珠丈夫楊鴻源發生爭執，楊潑水反擊疑似因此滑倒受傷，頭部跟腹部痛到住進醫院，楊淑靜今天受訪時，人還在打點滴，語絲微弱的說，我已經報警處理了。

有網友po出楊淑靜住院畫面，「溪湖真的可以一手遮天嗎？？？溪湖鎮民代表會《楊淑靜代表》，於21日上午，在代表會邱主席服務處，因公務上行使監督權責，而造成嫌隙，被偉大鎮長的先生施暴，目前腦震盪住院觀察中」，今天黃瑞珠與主任秘書都外出，打電話也沒接，問了辦公室人員也三緘其口，大家不敢妄下言論。

▲溪湖鎮民代表楊淑靜po網。（圖／翻攝楊淑靜臉書）

人還在醫院的楊淑靜說，昨一早到主席家開會，但主席因公還沒回家，剛準備離去，在門口遇見鎮長丈夫楊鴻源，楊還叫她「出門要小心」，還拿起椅子作勢要砸她，他便潑水反擊，疑似被水滑倒因此受傷，到醫院急救。

據1名溪湖當地在地政壇人士表示，誰做錯事就要負責，但一切問題的癥結點都在主席家中發生，沒有看到，誰都不能妄下結論，如今就交給警方偵辦，釐清事情真相。

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