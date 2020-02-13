影／台商整夜走40km求救畫面曝！溪湖鎮公所公布監視器還原真相

記者唐詠絮、傅誠／彰化－雲林連線報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情，媒體報導有1名住在雲林縣的台商9日循「小三通」，在台中清泉崗機場落地出關，等不到人載，身上又沒錢只好徒步走回雲林縣，途中行經溪湖鎮公所，因為走了8小時體力不支求助，新聞一披露都被網友酸是「假新聞，要下架」，如今監視器曝光證實確有其事。

▲台商大陸返台被拒載徒步行走到溪湖鎮公所求助。（監視器截圖／溪湖鎮公所提供）

▲員警到場協助。（監視器截圖／溪湖鎮公所提供）

據當地村長向記者轉述說，這名台商9日搭上小三通末班飛機，下飛機後打了通電話給弟弟要他來接，沒想到弟弟到機場時卻遍尋不到人，最後卻自己在寒冷的冬夜裡自己徒步走回家，不過這已經不是第一次，以前也有從桃園機場徒步走回家的經驗。

▲台商坐在鎮公所外等待鄉公所派車來接，一旁還有警察。（監視器截圖／溪湖鎮公所提供）

當這名台商走到彰水路看到溪湖鎮公所時已經是10日上午9點多，整整走了8個鐘頭，體力已經被消耗殆盡，看到溪湖鎮公所就在眼前，趕緊向所內人員求助。

溪湖鎮公所由社政課長黃艷禎全權處理，先通報溪湖衛生局、與溪湖警分局協助，黃艷禎說，他戴著口罩進到公所內，他也向所內人員表明他是大陸返台要回元長鄉的台商，需要協助，因此先量體溫看他有沒有發燒，再請他稍坐休息，看他又累又餓又渴，還準備茶水及早餐先讓他止飢，趕緊通報衛生所及溪湖警分局到場協助他回家。

雲林縣鄉公所主任秘書賴仁義說，10日當天接到溪湖鎮公所的電話後，也聯絡當地衛生局及警分局人員與村長，同時通知這名台商的弟弟，上午10點多一同開車到彰化溪湖將他接回家。

賴仁義說，當時台商的弟弟還提及說「9日當天晚上有接到哥哥的電話，但到機場時都找不到哥哥」，但不管如何，至今事隔已經3天，如今他已經平安返家，自我管理也沒有發病。

▲雲林縣衛生局長曾春美。（圖／記者傅誠攝）

雲林縣衛生局長曾春美指出，週日有接到金門通知，雲林縣籍台商從小三通入境，後來搭機回到台中機場，據了解他是到疫區沒有症狀的個案，需要作居家檢疫，當時在金門也有開居家檢疫單給他。

曾春美也說，家屬也有到機場接他，可能因為家庭因素拒絕家人接送，不知行蹤，經由媒體報導得知，從台中機場徒步自行回家，中途又飢又累尋求公部門協助，公部門得知他是需要居家檢疫個案，通知我們衛生局，趕緊啟動警方及消防局派車前往，後來聯繫到家屬，後來家屬與村長一同出發將他接回居住地。

曾春美強調，這名台商目前都有乖乖居家隔離，社會處有送餐每天都有村里幹事都有前往關心健康狀況，目前是沒有任何異狀。



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