不減反增！　疫情封鎖以來　美億萬富翁財富激增13兆

▲「發達哥」貝佐斯，自3月以來財富增加了約1.03兆新台幣。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美據加拿大「環球新聞」(Global News)週四(21日)報導， 在美國實施疫情封鎖的兩個月以來，該國的億萬富翁財富不減反增，激增約4340億美元(約13兆新台幣)，增幅近15%。

上述報導說，華盛頓特區政策研究所和美國稅收公平組織透過參考和分析《富比世》(Fobres)雜誌3月18日和5月19日發布的相關資料後發現： 在3月18日至5月19日期間，美國600多位億萬富翁的總資產從2.948兆美元(約88兆新台幣)，增加到3.382兆美元(約101兆新台幣)。

當中，亞馬遜首席執行長貝佐斯的財富增加了約345億美元(約1.03兆新台幣)，臉書創辦人祖克伯的財富增加了約250億美元(約7500億新台幣)。特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)自3月以來，淨資產增長了48％。

不過，並非富豪榜上每個人的財富都會大幅增加。 例如，沃爾瑪總裁沃爾頓和他女兒愛麗絲、兒子羅伯各自的財產，增幅均不到2％，牛肉供應商大衛斯在過去的兩個月以來，財富也縮水了4％。

此外，CNBC電視台也提到，一些億萬富翁的財產雖然自3月以來就開始增長，但}在過去的一年以來卻縮水了。例如「彭博社」億萬富翁指數顯示，「股神」巴菲特自去年以來已損失近200億美元(約6000億新台幣)，微軟創辦人比爾蓋茲的損失亦已超過40億美元(約1200億新台幣)。

整體而言，自從美國因新冠疫情宣布實施封鎖措施的兩個月來，美國億萬富翁的財富仍增加了近15％。 今年3月，富比世》雜誌富豪榜上有614位美國億萬富翁，到了5月，又增加了16人，達到630人。