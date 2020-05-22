避免疫情強勢收購！印度加強審查「中、港」證券投資

▲印度準備加強審查來自中國的投資。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》報導指出，印度準備擬定新規定，建議加強審查來自中國與香港地區的新外國證券投資者（FPI），透露消息的官員表示，此舉是印度當局為了控制在疫情期間，外資大量流入印度市場的最新舉措。

印度政府在數周前宣布，將審查所有來自「與印度接壤」國家的外商直接投資（FDI），目的是為了避免外資產價格下跌時，發生大量的收購案。當時中國批評，此舉充滿針對與歧視性，印度官員也認為，這會讓來自中國的投資者，轉用證券進行投資，並購買股票以獲得控制權。

兩名印度政府高層官員向《路透社》透露，他們可能會設立一個新的監理機關，對來自中國的證券投資者（FPI）進行審查，而這項規定也適用於香港特別行政區。這份草案是由印度貿易部與印度證券交易委員會共同起草，目前正在接受印度財政部審議。

兩名消息人士指出，新德里當局也在考慮要求內政部對來自中國的新FPI登記人，進行安全審查，「我們並不是說任何投資都會喊停，我們只是想增加一層審查程序，以保護我們公司的價值。」目前還不清楚這些規則是否會擴展到其他國家，或是已經註冊FPI的是否也會面臨審查。

外國證券投資者是印度金融市場的最大推動力之一，根據國家證券存管局（National Securities Depository）的數據顯示，2019年FPI的淨流入為180億美元。目前來自香港的註冊FPI有111家，中國則有16家。

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