20%兒童因疫情挨餓！裘莉：我對美國如此狀況感到噁心

▲除了影星身分，安潔莉娜裘莉還是「聯合國難民署」的特使！。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國著名智庫「布魯金斯學會」發表調查報告顯示：新冠肺炎疫情在美國爆發以來，20%的美國兒童因沒有足夠的食物而挨餓。

該調查報告首席研究員鮑爾6日表示，從2018年至今，18歲以下兒童所在家庭的糧食不安全狀況，增加了約130%。他說：「很明顯，美國兒童正在經歷前所未有的糧食不足危機。」

鮑爾提議，為了增加糧食安全，國會應該立即擴大對糧食安全項目的支持，各州也應該跟美國工業部合作，切實推動這些糧食安全專案。

美國《時人》(People)雜誌報導，好萊塢女星安潔莉裘莉(Angelina Jolie)認為美國兒童因疫情挨餓實在是讓人「難以接受」。本身是「聯合國難民署特使」的裘莉說：「我知道美國有很多問題，例如貧困，但當看到這麼多孩子只靠一頓飯維持生活時，還是感到難以置信。我對美國出現如此狀況感到噁心。」

本周，裘莉給國會寫信，敦促他們透過糧食援助計畫幫助受疫情影響的美國家庭。之前，她已向美國非營利組織「不讓一個孩子挨餓」(No Kid Hungry)捐款100萬美元。

「不讓一個孩子挨餓」組織首席執行長蕭爾說：「這次疫情前，美國就有2200萬孩子因為食物不足而獲得免費或優惠的午餐。如今，我們有5000萬名學生無法上學，待在家裡。他們中一定有人因此挨餓。」

裘莉給國會的信中也表示：「因為疫情導致學校關閉，很多經濟條件不好的美國兒童現在連學校的免費午餐都吃不到。家長失業或者收入銳減 ，會讓更多的孩子挨餓。我們國家的孩子挨餓，與世界其他地方的孩子挨餓不同，後者是因為戰爭、饑荒或乾旱，而我們是因為家庭收入銳減帶來的貧窮。」

蕭爾呼籲政府立即拿出可行的辦法來解決因疫情而加劇的兒童挨餓問題。