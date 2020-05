▲紐約「時報廣場」上出現讓人矚目驚心的「川普死亡時鐘」,暗諷川普的反應慢半拍害數萬人白白枉死。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國哥倫比亞大學周三(20日)發表研究報告:《介入時刻對美國新冠肺炎疫情蔓延的不同影響》(Differential Effects of Intervention Timing on COVID-19 Spread in the United States),當中顯示,如果美國在3月時能夠提前一周採取保持社交距離等限制措施,就可能減少3.6萬人死亡。

如果當時能提前兩周(從3月1日起)就宣布 「封城」以及限制社交活動,那麼可以減少84%的死亡病例。但美國總統川普直到3月13日才宣布進入「國家緊急狀態」,以因應新冠肺炎疫情的蔓延。

《紐約時報》發表評論說,由於反應遲鈍導致付出慘重代價,反映出3月時是新冠肺炎疫情在美國的迅速傳播的關鍵時刻。時間上的微小差別,都可能阻止死亡病例數量變成最糟糕的指數級增長。截至5月20日止,美國的新冠疫情死亡人數已達9.2萬人。