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港版國安法公布後...「移民台灣」登熱搜　「一路狂飆8hrs」創7日來新高

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▲▼2020大陸全國兩會人大開幕,2020兩會,2020人大,北京,人民大會堂。第十三屆全國人民代表大會第三次會議將在人民大會堂舉行開幕會。（圖／翻攝自CCTV）

▲2020大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝自CCTV）

記者蔡儀潔／綜合報導

「港版國安法」的推出備受各界關注，不少港人對此感到擔憂。在21日至22日期間，谷歌Google上「移民 台灣」、「台灣」等關鍵詞搜索達到近7日高峰。實際上，根據內政部統計，2019年香港取得台灣居留許可的人數創下新高，達到5858人，近期更連知名港星黃秋生也準備入籍台灣。

▲▼ 香港,1020,九龍遊行,反送中。（圖／路透）

▲示威者在焚燒雜物。（圖／路透）

香港自去年6月發生社會運動後，經濟、民生等層面均受到不小影響，如今隨著「港版國安法」的推出，部分民眾再度出現擔憂情緒，在此狀況下，不少港人欲來台置產，甚至移民台灣。

▲▼ 谷歌關鍵字搜索 。（圖／翻攝自Google）

▲「台灣」關鍵字搜索 。（圖／翻攝自Google）

經查閱香港Google 關鍵字，發現自21日宣佈要推出「港版國安法」後，「移民 台灣」的搜索熱度從下午3點開始極速狂飆，在當晚11點達到近7日高峰；「台灣」這個關鍵詞熱度則於22日中午12點，創下近7日新高。

▼「移民 台灣」的搜索熱度。（圖／翻攝自Google）

▲▼ 谷歌關鍵字搜索 。（圖／翻攝自Google）

根據內政部統計，去年香港取得台灣居留許可的人數達5858人，比起前一年的4148人多，創下新高，近期更連知名港星黃秋生也準備入籍台灣。

▼黃秋生準備入籍台灣。（圖／翻攝自臉書／黃秋生Anthony Perry）

▲黃秋生「我的兄弟也要移民了」。（圖／翻攝自臉書／黃秋生Anthony Perry）

實際上，相關條約顯示目前港人移民來台有5種方法，包括依親移民、投資移民、創業移民、專業移民、升學。其中，投資移民必須在台灣投資600萬元台幣，同時要在台居住1年，1年內不得離開台灣超過30天，又或是2年內在台居住滿270天，通過審查後就可以入籍台灣。

此外，港人來台置產的意願也在不斷增加。住商不動產企研室經理徐佳馨表示，基本上港澳人士在台購屋視同本國人，只要出示香港永久居民的身分證，填寫申請登記並送到地政事務所，地方政府核准之後就可以購屋。

不過，港人在台購屋和移民台灣是兩回事，買了超過600萬元的房子不代表具有移民台灣的資格。徐佳馨表示，內政部曾指出買房不算投資移民，因此港人欲移民台灣，還是必須尋找買房以外的投資機會，不少人是開一個小店，或是設立公司。

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