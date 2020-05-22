「堅持下去並以此為榮！」黃之鋒：延續「國際線」創造可能性

▲香港眾志祕書長黃之鋒。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）

實習記者施怡妏／綜合報導

中國大陸13屆全國人大第3次會議預計審議「港版國安法」，引發外界關注，擔憂香港得「一國兩制」恐成「一國一制」。香港眾志祕書長黃之鋒21日深夜在臉書上發聲明，「堅持下去，並不是我們真的足夠堅強，而是我們別無選擇」，將持續推動國際社會，關注香港民主自由以及人權問題，「存亡號召，絕不撤退」。

黃之鋒表示，很多香港人都擔心國安法通過後，香港的未來該何去何從，擔憂是否有更多人被告、被抓入監獄，「港版國安法根本就是，為了『國際戰線手足』量身訂做的」，北京當局的目地，是中斷眾志最能夠著力及累積了一定成效的「國際線」工作，眾志也將成為攻擊的對象，「我有責任堅守崗位，為了延續『國際線』持續創造可能性，沒有要放棄的理由。」

黃之鋒認為，比起其他夥伴的付出，自己所承擔的風險根本不算什麼，比起那些受傷、受困，或是漂流在外的人，自己只不過是接受百日的刑期而已，「中共擺明就是想要消滅國際戰線，將香港一網打盡，我從來不後悔推動《香港人權民主法案》，即使有一天我被冠上罪名，眾志也會以『投入國際戰線』為榮」。

黃之鋒強調，民主運動走到這一步，就是考驗意志的時刻，絕不會讓「退場」成為眾志的選擇，他也承諾將和大家一起並肩作戰。「眾志」是由黃之鋒等「占中」運動核心人士於2016年成立，推動歐美政界支持香港落實民主自由和人權，也就是黃之鋒所說的「國際戰線」。

▼黃之鋒文章全文。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）