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國民黨：支持香港早日落實雙普選、捍衛言論結社自由

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▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲香港2019遊行現場。（資／路透社）

記者羅婉庭／台北報導

大陸13屆全國人大第3次會議22日開幕，預計28日通過《港版國安法》，直接在香港實施。對此，國民黨22日指出，支持香港早日落實雙普選，並支持港人捍衛言論結社自由，以充分實踐基本法對香港的莊嚴承諾。

根據大陸全國人大審議議程，包括《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》在內，將會在28日表決，繞過香港立法會審議，直接訂立「港版國安法」。

對此，國民黨表示，中華民國是主權獨立的國家，一國兩制在台灣沒有市場，台灣社會對於香港人民權益以及局勢的關心不分黨派，中共當局對香港自由民主的處理，不僅攸關香港民眾禍福，同時也影響大陸地區的發展、兩岸關係的動向。呼籲中共能積極回應香港民眾的期望，妥善處理香港民眾的疑慮，為兩岸三地共創三贏的新局面。

國民黨強調，「港人治港」、「高度自治」為中共當局對香港的莊嚴承諾，並載於基本法，與大陸和香港安全相關立法，涉及香港社會敏感神經，尤應謹慎為之，充分尊重香港高度自治，保障香港言論結社自由。

國民黨建議，應避免破壞大陸與香港間脆弱的互信基礎，以促進大陸與香港和睦相處，保障香港社會和諧，包括上百萬大陸新移民在內的全體香港居民之福。

國民黨表示，支持香港民主，早日落實雙普選，並支持港人捍衛言論結社自由，以充分實踐基本法對香港的莊嚴承諾。

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