港版國安法公布前夕　北京官員見百名港代表：不因外國反對而退讓

▲港版國安法草案公布。（圖／路透）

本報訊

「港版國安法」正式公布，由人大常委會直接為香港制定國家安全法，身兼全國政協副主席的新任港澳辦主任夏寶龍，21日晚間與上百名港區全國政協委員會面，這也是他掌管港澳辦以來首次。

據悉，會上主要由全國政協副主席張慶黎發言，他花約40分鐘講解「港版國安法」內容，張慶黎表明中央作決定前已通盤考慮，不會因為有外國反對而退讓，呼籲政協委員要全力支持，不要有雜音。

綜合不同消息，張慶黎在會上提到香港過去一年經歷修例風波，有人到外國要求制裁香港、鼓吹「港獨」、揮舞外國國旗，勾結外部勢力，中央有需要出手維護國家安全。

▲港版國安法趕在立法會選舉前推出。（圖／路透社）

張慶黎特別提到金融安全問題，指香港是國際金融中心，在人民幣國際化方面有角色，需要保障國家避於風險。

張慶黎指，即使立法令香港及國際社會有反響，甚至是外國政府的反對，中央已有全盤準備，不會退讓。

此外，全國政協副主席梁振英接受央視專訪時表示，《基本法》23條一直未能立法，預計短期內亦不能立法，在這種情況下，人大堵塞漏洞是完全合理、合情、合法，人大亦絕對有這方面的權力。

梁振英指，過去幾年，香港內部環境與國際關係起了較重大的變化，香港有一小部分人，罔顧國家安全、主權和發展利益，香港需要有國家安全的相關法律制裁禁止。

【本文獲《香港01》授權轉載。】