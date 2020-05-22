全國人大推「港版國安法」　人民日報：維護一國兩制行穩致遠的重要舉措

▲大陸於今日舉行第十三屆全國人大三次會議。（圖／翻攝：CCTV Video News Agency）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸第十三屆全國人大三次會議於今日上午9點舉行，並預計通過有「港版國安法」之稱的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》。對此，大陸官媒《人民日報》在昨日晚間發表長文表示，通過此法是為了「維護一國兩制行穩致遠的重要舉措」。

文中指出，因為港獨組織和本土激進分子的活動日益猖獗，香港已經成為大陸國家安全的一個風險，加上台獨、港獨勢力合流、外部勢力不斷干擾香港事務，都已經嚴重挑戰一國兩制的原則底線，若對此縱容姑息，一國兩制的平穩軌道和香港廣大市民的利益福祉，就有可能被葬送。

▲全國人大將通過「港版國安法」。（圖／翻攝：CCTV Video News Agency）

另外，文中也列舉了各種外部勢力，包括《蘋果日報》老闆黎智英公然叫囂「為美國而戰」、西方國家對中共實行政治和經濟制裁、香港議員陳方安生向西方反華勢力尋求庇護資源等等，皆是一國兩制的最大敵人。

文末更表示，此次立法是為了補上國家安全存在的漏洞，中央是主動把面臨脫軌危險的一國兩制拉回正軌，並給一國兩制的實施繫上安全帶，這樣的舉動是「逼不得已」，同時也是權力和責任。

《人民日報》全文：

5月21日，十三屆全國人大三次會議舉行預備會議，根據表決通過的會議議程，此次會議將審議通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。這是維護國家安全的重要舉措，也是維護「一國兩制」的根本之策。

毫無疑問，香港已經成為國家安全的一個突出風險點。這個風險，來自「港獨」組織和本土激進分離勢力的活動日益猖獗，來自反對派毫無底線的社會攬炒、經濟攬炒、政治攬炒，來自暴力恐怖活動的不斷升級，來自外部勢力赤裸裸地幹涉香港事務，來自「台獨」、「港獨」勢力的勾結合流……凡此種種，無不嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，無不對國家主權安全造成了嚴重危害。倘若對此縱容姑息，「一國兩制」行穩致遠的軌道，就有被拆毀的危險；香港廣大市民的利益和福祉，就有被葬送的危險。

這並不是危言聳聽。如今，誰都能看出反中亂港勢力的「司馬昭之心」。當《蘋果日報》老板黎智英公然叫囂「為美國而戰」，自覺自願成為美西方外部勢力分裂國家、顛覆國家政權的馬前卒和急先鋒；當反對派軍師戴耀庭大肆宣揚《真攬炒十步》，妄圖迫使中央出手宣布香港進入緊急狀態，好讓西方國家「對中共實行政治和經濟制裁」；當陳方安生等人不遠萬里去「告洋狀」，毫不遮掩地向西方反華勢力求保護、求資源、求指示……他們的目的，不僅要「亂港」，更意在「反中」，嚴重危害國家安全。可以說，內外部反中亂港勢力的勾結，是當前香港面臨的最大危險，是「一國兩制」的最大敵人。

應該看到，「一國兩制」的提出首先是為了實現和維護國家統一，維護國家安全是「一國兩制」的核心要義。在「修例風波」中，反中亂港勢力公然鼓吹「香港獨立」、「光覆香港」、時代革命「自決」、「公投」，進行破壞國家統一、分裂國家活動；公然侮辱和焚燒國旗，污損國徽和特別行政區區徽，沖擊中央駐港機構，甚至叫囂「武裝建國」、「廣場立憲」，哪一個不是在處心積慮危害國家安全、破壞「一國兩制」？長期以來，反對派刻意將維護國家安全與保障市民的權利和自由相對立，刻意污名化、妖魔化基本法第23條立法，就是要讓香港在國家安全方面「不設防」，方便他們大肆破壞「一國兩制」。

我們必須正視這樣一個事實：現在的香港，是世界範圍內維護國家安全的法律制度和執行機制最不健全、維護國家安全的制度體系最薄弱的地方之一。「港獨」、「黑暴」、「攬炒」之所以愈演愈烈，分裂、顛覆、滲透、破壞之所以肆無忌憚，根本原因就在於此。可以說，國家安全的法律漏洞一天不補，「一國兩制」面臨的挑戰就無日無之。

國家安全立法屬於中央事權。在香港特別行政區國家安全受到現實威脅和嚴重損害、特別行政區政府根本無法自行完成立法的情況下，中央主動從國家層面進行有關立法，正是為了補上國家安全存在的漏洞，把面臨脫軌危險的“一國兩制”拉回正軌，給“一國兩制”的實施系上安全帶。中央主動填補法律漏洞，為“一國兩制”修堤築壩，這既是不得已而為，也是權力和責任所在。

國家安全有保障，香港发展更美好。從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是中央對維護國家安全負有最大和最終的責任，是對香港繁榮穩定和香港同胞的福祉懷有的最大關切。我們有足夠的誠意和信心確保“一國兩制”方針不會變、不動搖，同時也有足夠的決心和能力確保“一國兩制”實踐不變形、不走樣。