深夜約180公分男網友見面！14歲少女遭「摀嘴硬來」…她嚇壞痛哭：好噁心

▲壯碩男子硬上14歲女網友，辯稱對方先主動跟他調情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名180公分高的陳姓男子於2017年間認識14歲女網友小靜（化名），兩人相約見面後，他竟趁機強壓對方到床上性侵得逞。事發後小靜一直感到自責不敢說出，期間還受到同儕間的霸凌，讓她出現輕生念頭，所幸經友人開導後，一年後她終於報警處理。對此，陳男遭判3年4個月，全案上訴台中高分院當中。

判決指出，陳男為高大壯碩男子，2017年7月16日約小靜到竹南鎮的家中聊天散心，孰料，他竟趁機摀住小靜的嘴巴，不顧小靜狂扭掙扎，硬上得逞，而小靜一直認為自己沒聽家人的話才會被陳男性侵，為此感到相當自責，才會選擇隱忍，一年內小靜還被同學誣陷偷竊，內心承受極大壓力。

陳男辯稱，案發當天小靜向他稱「心情不好」凌晨約他出門見面，碰面後小靜主動跟他調情，兩人才回到房間發生關係，強調兩人是合意的，那天後小靜就把交友軟體刪除沒聯絡，直到報案才想起兩人發生過這件事。

小靜則說，陳男當時壓她在床上的行為，她非常驚嚇，想推開時卻推不開，整個人遭陳男又親又摸，她想大叫時陳男還用手摀住，趁機脫褲硬來，結束後她嚇壞直呼「很噁心」，期間只要想到內心還是非常痛苦，心情低落，會不斷落淚，甚至出現輕生念頭。

法官勘驗驗傷診斷書、現場照片、交友軟體照及相關說詞，確認陳男犯行，認為陳男僅為逞一己私慾，造成小靜無法抹滅的心理創傷，而小靜還表示「我希望他可以去做一些對社會有益的事情」。最終，苗栗地院依強制性交罪，判陳男有期徒刑3年4個月，目前全案上訴台中高分院當中。

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