偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」求償百萬

▲人妻抓到丈夫偷吃，通姦告不成，列印637頁對話紀錄向小三求償120萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名鄭姓人妻得知丈夫在外偷吃半年之久，與小三對話非常鹹濕，內容曾提及「很舒服嗎」、「你腿軟了嗎」等語句，決定提告通姦，不過是不起訴處分。鄭女選擇繼續容忍，但因心裡仍有難以消散的疙瘩，決定列印637頁的對話紀錄，向小三求償120萬元。

判決指出，鄭女與丈夫於2006年結婚，育有一子兩女，原本生活幸福，她卻在2018年間發現丈夫有了小三，這段婚外情長達半年，期間丈夫甚至還因她不願離婚，時常進行恐嚇等不法行為，令她非常痛苦。

鄭女提告通姦不成後，決定為了孩子容忍丈夫的行徑，但隨著時間過去，她心中那道門檻始終過不去，尤其是丈夫與小三的對話內容浪蕩不堪，像是「很舒服嗎」、「第二次沒做完」、「妳真的腿軟了嗎」、「有沒有很久」、「高潮太多次嗎？」、「被你弄得不要不要的，哈哈，哥真的很壯」、「射後不理」等調情、吃醋的對話，且小三至今都未向她道歉，讓她憤恨難平，決定印出637頁的對話紀錄，向小三提出民事告訴。

小三沒有出席開庭，也未提出任何書狀，法官認為，此舉視同小三自認鄭女主張一事，且勘驗對話紀錄，足以證明鄭女丈夫與小三之間已超越一般異性朋友關係，漠視鄭女感受，破壞婚姻圓滿，新竹地院審酌兩造身分地位、財力狀況後，判小三賠鄭女賠45萬元為適當，全案可上訴。



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