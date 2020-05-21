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深夜約19歲女同事泡溫泉！人夫急喊：我去收購手機…法官列「時間點」打臉

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▲泡湯,溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲人夫辯稱深夜收購手機，結果被妻子發現是與19歲女同事去北投泡溫泉。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名劉姓人妻與丈夫的19歲女同事君君（化名）對話時，意外發現丈夫竟與君君一起到海邊戲水、前往旅館開房，甚至半夜到北投泡溫泉，行徑宛如夫妻，氣得向丈夫、君君求償100萬元。案經新北地院審理後，丈夫與君君須連帶賠劉女20萬元。

判決指出，劉女於2018年10月20日時得知丈夫婚外情，透過車上行車紀錄器還發現兩人於深夜11時開車前往北投一處溫泉會館泡湯，另外丈夫手機中更留有「還有帶個毛巾」、「我今天腰超酸，舒解一下疲勞跟痠痛」、「你可以順便帶一下沐浴乳啊，然後浴球」等多句泡溫泉的關鍵對話。

另外，劉女質問丈夫時，對話中提及「我不跟君君處理完，怎麼面對你」、「你防君君又沒有用，重點是我要不要，而不是對象是誰」、「你覺得做別的就不會有下一個君君」，等同於丈夫主動坦承外遇一事。

丈夫辯稱，他擔任二手手機買賣者，大多會在網路搜尋買家，剛好買家於溫泉會館工作，才會當天前往該處「收購手機」，強調沒有和君君一起到海邊或者開房間。君君則稱，與劉女丈夫為工作上的夥伴，當天只是陪同前往收購手機。

對此，法官認為，劉女丈夫與君君前往溫泉會館時間已晚，非正常上班時間，收購手機的行為沒必要兩人一同前往，且勘驗劉女丈夫與君君通話內容，兩人已有泡溫泉計畫，劉女丈夫也有明確自承婚外情一事，因此明顯可知劉女婚姻圓滿遭受破壞，新北地院審酌雙方身分地位、經濟狀況，判劉女獲賠20萬元為適當。


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