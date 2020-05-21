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狂存300GB！「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片…還嗆：乞丐嫌你髒　賠償金曝光

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▲蘆竹王陽明。（圖／翻攝臉書《爆料公社》、記者沈繼昌翻攝）

▲自封「蘆竹王陽明」富少李德威散佈偷拍性愛影片遭判刑，民事部分還要賠70萬元。（圖／翻攝臉書《爆料公社》、記者沈繼昌翻攝）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園自封「蘆竹王陽明」富少李德威2016年間散佈自己偷拍的性愛影片，遭警方查出檔案高達300GB，行徑有如「桃園版李宗瑞」。案經高等法院審理後，李男遭判10年與2年8月，而其中一名受害女子小玲（化名）針對毀損人格部分，向李男求償100萬，桃園地院判李男賠70萬元，全案仍可上訴。

小玲指控，李男於2017年1月21日晚間擅自把她手機內與他人的性交影片取走，存進自己的電腦，隨後同年2月至4月間再把性愛影片上傳至臉書、 Youtube等多處社群平台，李男未經同意就揭露她的私生活，足以毀損她的名譽。

孰料，李男同年8月間於個人臉書引用新聞報導，直接指名小玲，連環嗆她「妳吃壞不要臉了，顛倒是非，扭曲事實。誰騷擾妳？誰封鎖誰？他媽的我看妳不只胯下很養（癢），妳皮也挺養（癢）的！…」、「秦咩死破逼去給狗幹，自己跑來密我說什麼要住我家半年…你這種貨色去給乞丐幹都嫌你髒」等恐嚇字句，令小玲心生畏懼，且有貶損之意。

▲網路紅人「蘆竹王陽明」李德威6日下午因偷拍案出庭，一改之前在網路IG囂張氣焰，低調求庭上給他機會與被害女子和解。（圖／記者沈繼昌攝）

▲李德威當時出庭一改之前在網路IG囂張氣焰，低調求庭上給他機會與被害女子和解。（圖／記者沈繼昌攝）

刑事部分，李男拍攝自己與女友、網友的性愛影片，還誘騙年紀僅15歲的少女到租屋處發生關係，竊錄再加上散佈、恐嚇等行徑，共有5名女子受害，案經一審桃園地院審理後，李男被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》、妨害秘密、妨害電腦使用、恐嚇等罪，判刑10年，得易科罰金，另再判2年8月，不得易科罰金，而上訴二審後，遭高等法院駁回，維持原判，可上訴。

民事部分，李男未出庭也沒有提出書狀聲明，不過，法官認為刑事審理時，李男已坦承犯行，因此認定小玲主張為事實，確認小玲人格權遭到侵害，精神上受有痛苦，審酌兩造身分地位、經濟狀況與加害程度，判李男賠70萬元為適當，全案仍可上訴。


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