影／自由座全面解禁再等等！雙鐵「有限度賣站票」以每人有位優先

▲高鐵連假疏運期間停售自由座。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

因應新冠肺炎，台鐵、高鐵在連假疏運期間取消販售自由座或站票，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，僅能「有限度的賣站票」。交通部今日向指揮中心提案，將遵照指示，以每個人都有座位為優先，若旅客需求高，才會啓動有限、少量的站位。

陳時中今日表示，大眾運輸解禁應朝有限度開放方向進行，不只管制人流總量，還有車廂內的社交距離維持、戴口罩等，都必須管制，此外，目前座位也不強制要採取梅花座，因此座位足夠的狀況下，不見得要立刻賣站票，讓大家都有位置坐，保持距離比較安全。

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▲指揮中心表示，搭車須注意社交距離與戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）



交通部表示，將遵照指揮中心指示辦理，進行總量管制。另外交通部向指揮中心提案，取消連續假期台鐵長途列車不售站票、取消連續假期高鐵禁售自由座。且要求旅客仍需量體溫、戴口罩。

交通部指出，連假期間，台鐵因為不售站票將造成運能不足，無法滿足民眾返鄕、旅遊需求。至於高鐵方面，因連續假日訂位困難，給有些旅客排搭自由座，滿足搭車彈性，也讓列車運能能充分發揮。

交通部強調，雙鐵會遵照指揮官指示，以每個人都有座位為優先，若旅客需求高，才會啟動有限、少量的站位。預計在每個車廂販售定量的站票，數量也會較以往更低，實施時間點則由指揮中心決定。