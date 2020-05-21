監委是否繼續擔任監試委員？　考選部給答案了

▲考試院。（圖／資料照）

文／中央社

監察委員是否繼續擔任監試委員，考試院、監察院意見不同。考選部今天表示，監委依法執行監試工作彰顯國考的憲定位階，監督他律的意涵無可替代，為最妥適的設計，其公信力也為大法官會議所認可。

民進黨立委提案廢止監試法，考試院秘書長李繼玄日前在立法院備詢時表示，為維護考試公信力，考試院認為宜修不宜廢。而監察院秘書長傅孟融則指出，監試工作非憲法所定的監委職權，不宜由監委擔任，但監試法廢止或修正，尊重立法院及考試院的職權。

考試院今天上午舉行院會，考選部在院會中報告指出，李繼玄及傅孟融等人已在13日召開協商會議，就「監試制度的調整方向及原則」及「監試委員的遴派相關議題」進行意見交換，兩院均認同監試制度有存在必要，但對監試委員是否續由監委擔任，意見不盡相同。

對此，考選部表示，監委繼續擔任監試委員應屬最為妥適，監試制度的設計，不僅符合憲政權力運作及外部監督功能，而國家考試長久以來所建立的公平公正公開形象，深獲各界肯定與人民信賴，實與監委擔任監試委員有高度正向關聯。

對於監試工作並非監察院憲定職權，考選部指出，台灣為五權分立的憲政體制，在憲法與國家權力結構尚未調整前，監委擔任監試工作並無違憲之虞，如公職人員財產申報及國家人權保障維護也非監院的憲定職權，而是透過法律創設。監試法也是透過立法程序制定，明定監試委員由監委擔任。

另外，考選部表示，監試工作由監察委員負責，其公信力也為大法官會議所認可。司法院大法官釋字第319號解釋理由書指出，考試機關依法舉行的考試，由監察院派監委監試，如發現有舞弊情事，均由監試人員報請監察院依法處理。

考選部指出，監委依法執行監試工作已行之有年且無窒礙，不僅彰顯國家考試獨特的憲定位階，隱含監察權的公信力表徵與監督他律的意涵也非任何機關、職務或他人所能替代。按現行國家體制，於憲法規範與權力分立之架構沒有更動前，由監委擔任監試任務，為最適切的設計。