黨產條例是否違憲！？憲法法庭6月30開庭辯論

▲司法院將召開憲法法庭，討論黨產條例是否違憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

對於《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（簡稱黨產條例）是否違憲？台北高等行政法院審理時，對此聲請司法院大法官解釋。司法院大法官也決議在6月30日上午9時召開憲法法庭，言詞辯論黨產條例是否違憲。

目前台北高等行政法院的第四庭、第六庭，在審理《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第2條、第4條第1款、第2款、第8條第5項前段及第14條規定時，出現疑義。因此承審法官決定停止審理程序，將相關爭點整理出來後，聲請大法官解釋，而大法官也決議受理本案。

司法院在15日公佈相關的爭點提綱：

（一）以法律位階規範之黨產條例，設置不當黨產處理委員會（下稱黨產會）認定並處理政黨及其附隨組織之不當取得財產，是否就憲法保留之事項而為規範？

（二）依黨產條例第2條第1項規定，黨產會之組織，不受中央行政機關組織基準法之限制，是否違反憲法增修條文第3條第3項、第4項規定？

（三）依黨產條例第2條、第8條第5項及第14條規定，於行政院下設黨產會，由黨產會主動調查並經聽證程序作成認定附隨組織之處分，是否侵害司法權而違反權力分立原則？

另外大法官也要求討論黨產條例第4條第1款規定，是否屬於個案立法而違憲？以及黨產條例第4條第2款規定，以法人、團體或機構是否受政黨「實質控制」，定義附隨組織，是否違反法律明確性原則？本款後段規定，將曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構，納入附隨組織之定義範圍，是否違反法律禁止溯及既往原則？其範圍是否超出立法目的，而違反比例原則？