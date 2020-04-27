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前大法官徐璧湖遭控偽造文書詐領遺產案　無罪確定

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▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲最高法院將徐璧湖判決無罪確定。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前大法官徐璧湖，協助已故女法官張仁淑處理遺產，但卻遭張女的獨子陳怡之提出自訴，控告徐璧湖變造遺囑，以張女的提款卡領錢，涉犯偽造文書罪。一二審均判決徐璧湖無罪，案經上訴，最高法院27日駁回上訴，徐璧湖無罪確定。

本案當事人中，徐璧湖為司法官訓練所第11期結業，曾任我國女法官協會理事長，也擔任過國際女法官協會主席，在2003年獲當時的總統陳水扁提名，擔任大法官。期滿後退休，並於2016年政權輪替時，協助蔡英文總統補提名大法官，為當時「大法官審薦五人小組」成員之一。至於張仁淑則是司法官訓練所第2期結業，是我國女法官協會首屆理事長，張、徐二人間交情深厚，張女2016年過世。

而張女的獨生子陳怡之提出自訴指出，母親2016年1月間過世，徐璧湖、張女姪女楊莎蓁2人未經母親同意，在張仁淑的自書遺囑簽名，涉變造遺囑。陳怡之還說，2人在2016年1月20日、1月28日、1月29日，從提款機盜領母親郵局存款22萬元，因此自訴2人涉嫌偽造文書。至於徐璧湖、楊莎蓁則強調一切都是受張仁淑委託，相關款項用以處理張仁淑後事。

法院調查後，發現張仁淑生前在2015年11月9日製作遺囑，先找徐璧湖到家裡簽字。其中楊女證稱，張女極為謹慎，一開始發現程序有錯，還第二度找徐璧湖來家中，3人一起簽字製作成自書遺囑，之後才將遺囑交給陳怡之。因此後來徐璧湖2人持卡領錢，乃根據遺囑辦事，張女過世後，陳怡之甚至還用電子郵件，請求徐碧湖幫忙處理張女的喪葬事宜，所以才會提領張女存款。

一二審法院查證屬實，因此都判決徐璧湖、楊莎蓁2人無罪。陳怡之再上訴第三審，最高法院審理後，27日駁回陳男上訴，徐璧湖無罪確定。

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