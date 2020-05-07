陪審參審一併試行公聽會場面火爆　前大法官槓法務部次長

▲前大法官許玉秀，要求陪審參審併行。（圖／翻攝自立法院官網）

記者吳銘峯／台北報導

司法院推動《國民參與刑事審判法草案》，打算採用參審制全面排除陪審制，引起民間團體反彈。立法院7日舉行公聽會，前大法官許玉秀認為，哪個制度好？試了才知道。至於與會的法務部次長蔡仲也反彈，認為自己不受尊重，而與許玉秀槓上。許玉秀回應，「我會透過報紙回應，你們根本沒有把我們人民看在眼裡。」

立法院司法及法制委員會今天召開「提升司法公信—最適我國國民參與之司法審判制度究應為何？」公聽會，邀請專家學者就應採參審制或陪審制進行辯論。

許玉秀發言時指出，哪個制度比較好？不要空口說白話，試了才知道，這就是為何要試行。而對於司法院提到，若採合併試行經費有所不足，許玉秀更直接回應，「台灣是有能力的！這個錢，我們的幻象戰機少摔兩架就有了，我們的兆豐金控不用去給57億就有了，台灣找得出錢，問題是你（指司法院）要不要去做。」

另外支持併行的律師尤伯祥也說，若採參審制的話，最後結果就是專業取勝，職業法官會引導國民法官，因此他懷疑，是不是打算藉此操縱審判結果。而民間司改會董事長、律師林永頌，更直接批評司法院在此事上沒有誠信，去年的秘書長呂太郎承諾，但到了今年就完全排除，是不是換個秘書長，說過的話就不算話。陪審團協會創會理事長、律師鄭文龍也批評，我國的參審制乃參考日本的參審制而制定，但漏洞百出，未來可能引起許多問題；但司法院卻一意孤行，捨棄全世界有50多個國家、執行數百年的陪審制。

司法院秘書長林輝煌這次則沒多做回應，僅說司法院本於憲法機關職責，推動採行自日本的參審制，請立法院審議通過。至於司法院刑事廳長彭幸鳴則說明法案，強調我國自1987年起就積極尋求人民參與審判的機制，現行的參審制是2016年司法國是會議後的決議，以具有相當民意基礎，司法院乃本於職責推行。

許玉秀再度發言，她說「你們（指政府官員）花這麼多錢、時間還搞不定一件事，搞不定就是不尊重民意，我納稅讓你們這樣子花，我非常的不甘心」。這句話引起法務部政務次長蔡碧仲不滿，蔡碧仲表示，或許妳認為我們膚淺、沒做功課，但不要把這裡當法學教室，每一個法律人最起碼都有30年以上在朝在野的經驗，「我們不講，不代表不懂，我們沒有堅持，不是說妳一定對」「我們可以接受批評，但尊嚴絕對不會被踐踏。」許玉秀聽完立即回應「蔡次長，我會透過報紙回應，你們根本沒有把我們人民看在眼裡。」



▼民間司改會董事長林永頌律師。（圖／翻攝自立法院官網）