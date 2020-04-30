陸軍中尉排長遭霸凌輕生　監委申請自動調查

▲269旅7個月內就發生3起官兵輕生事件。（示意圖／達志）

記者黃巈禾／台北報導

陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長兼旅部二級廠廠長，疑似長期遭部隊長官及同袍霸凌，日前在營區上吊自殺身亡。然而，269旅在7個月內就發生3起官兵輕生事件，造成2人死亡與1人送醫後保住性命。對此，監察委員王美玉、趙永清30日表示，近年來國軍因不當管教與霸凌所衍生的軍中人權事件頻傳，因此，申請自動調查。

王美玉、趙永清表示，陸軍269旅自洪仲丘遭虐待致死後，最近7個月內仍密集發生3起官兵輕生及軍中管教失當事件，近年來國軍因不當管教及霸凌所衍生的軍中人權事件頻傳，已嚴重戕害國軍形象及民眾對國軍的信賴。

王美玉、趙永清指出，人命關天，將連繫長期關注軍中人權的黃媽媽陳碧娥討論如何健全合理管教，維持部隊和諧，有效避免霸凌及不當管教問題發生，以及促進國軍人員心理健康，主管機關應予重視並深入檢討個案缺失及制度上的改革。

王美玉、趙永清提到，對於陸軍269旅發生黃姓中尉排長輕生憾事，除了針對發生的事實原因進行瞭解外，對於部隊不當管教的申訴管道、相關自殺防治規範及輔導機制，心輔人員有否對軍中同仁進行評量，將就高危險群進行追蹤輔導等問題，深入調查。

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