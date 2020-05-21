身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

▲原PO在家休息，突然有人按電鈴。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者張嘉晏／綜合報導

客人是很有心沒錯，不過最後兩句的意思是？一名女網友發文稱，今日因為身體因素公休一天，怎料有暖心客人特別來探望她，還送上午餐，讓她感動炸。然而客人臨走前對著她的素顏吐出一句評價，讓她不知該笑還哭，網友們也敲碗跪求她的素顏照。

「我有明星臉我開心！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示今日因為身體不太舒服，所以上網發了動態說要店休一天，順便向顧客致歉。

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正當原PO在家中休息時，門口突然傳來電鈴聲，她一看差點感動噴淚。原來客人知道她不舒服，就帶了親自料理的炒米粉和整盒溏心蛋前來探望，令原PO飽腹又心暖，直呼這個世界真的很有愛。

▲ 客人超有愛，帶著親手做的料理前來探望原PO。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而原PO今日帶著素顏見客，對方離去前，竟突然表示「你素顏好像賴清德喔！」隨後才稱讚「化妝比較漂亮像水果奶奶」，令原PO哭笑不得，「哈囉~~我瞬間身體覺得非常非常健康。」

爆笑文一出，大票網友們紛紛跪求原PO素顏，想一睹女版賴清德的風采，「所以你是清德奶奶」、「他是來挖苦你的嗎」、「可以看素顏嗎」、「求素顏照」、「所以賴清德化妝後會像水果奶奶嗎」、「這是褒還是貶，我分不清楚了」。

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