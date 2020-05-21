大學生限定！高鐵優惠5/27開搶　「買車票滿500元」送5折優惠券

▲高鐵推大學生限時優惠。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司配合「防疫新生活運動」，鎖定活動力最強的大學生族群，限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動。只要是大學生購買5月27日至6月9日期間的指定車次，購票時登陸TGo會員帳號，單張票價滿500元，即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張，優惠券適用時間至7月底。

高鐵公司表示，訂位代號若包含去、回程，且票價均滿500元，就可獲2張5折券。若尚未加入高鐵TGo會員的大學生，必須於購票前先加入會員並完成帳號開通，才能享受本次「大學生雙週快閃優惠」回饋活動。

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▲搭乘高鐵前都要量體溫。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，已購票卻未登錄TGo會員帳號者，則可至車站售票窗口免費辦理車票變更，並於變更時登錄TGo會員帳號後，即可享回饋優惠。預計於6月底將「5折標準車廂對號座電子優惠券」發送至旅客購票時提供之TGo會員帳戶。

高鐵公司提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用），如經查驗未帶證件、身分不符或未搭乘票面指定車次者，將不適用本優惠活動。

高鐵公司表示，優惠券僅限於高鐵會員TGo專區購票，票價以標準車廂對號座全票票價之5折計收，適用搭乘日期至7月31日止，疏運期間則不適用。優惠券不限搭乘區間、不限車次且不限學生身分使用，然恕無法與其他優惠併用。

▲高鐵近日頻推優惠吸引旅客。（圖／記者李宜秦攝）