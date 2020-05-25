台灣口罩產業急外銷　衛福部曝解禁時程最快一週內確定

▲陳時中表示，6月底前一定會開放口罩外銷。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣2月開始實施口罩實名制，4月9日起則是採14天9片至今。台灣疫情趨緩，產業關心口罩外銷何時解除？衛福部常務次長薛瑞元今（25日）表示，時間點最快這星期就會決定。

立法院衛環委員會今邀請衛福部就「健康防疫安全網建立」等專題進行報告。民進黨立委莊競程表示，衛福部長陳時中日前說口罩外銷可以接單了，但是一直沒有確切時間點，基層產業一直有聲音知道可接單，但不知道何時真的可出？和外銷數量限制？

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▲薛瑞元說，最快一星期內就會確定口罩外銷時間點和數量限制。（圖／記者屠惠剛攝）



薛瑞元說，台灣目前口罩日產量2千萬片，未來會用「定額徵用」，也就是有多餘的就可外銷，至於時間點最快這星期會決定，最慢下星期開始。陳時中18日強調，實名制目前還是會維持，有精算口罩數量，目前戰備量都夠了，手上有1億多片，會盡快跟財政部討論何時可以開放外銷，以定額徵收方式，一定會在6月底前開放，所以現在已經可以開始接訂單了，也希望大家可以繼續維持國際的貿易。

另外，國民黨立委廖婉汝則問疫情緩和，全民到底何時可直接買口罩？薛瑞元指出，之後會採變額徵用，只要有多的，就可以在市面上賣，這一、兩星期就會決定。



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