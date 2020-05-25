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巴西淪第2重疫國…波索納洛稱「只是小流感」　醫護人員淚揭疫情真相慘爆！

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▲巴西總統波索納洛。（圖／路透社）

▲巴西總統波索納洛日前認為，新冠肺炎只是一般小流感。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西新冠肺炎疫情嚴重，確診人數近兩日迅速上升，截至25日累積感染人數達到36萬3211人，擠下俄羅斯，躍居世界第二嚴重疫區。巴西醫療專家表示，新冠肺炎在境內尚未達到高峰，但醫療體系早已明顯崩潰，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻還是專注在「經濟」方面，更稱新冠肺炎只是「小流感」而已。

根據《CNN》報導，巴西的新冠疫情僅次於美國，過去波索納洛曾表示，新冠肺炎只是如小流感一般的病毒，認為許多州長採取隔離措施沒有必要，敦促盡早重新開業，甚至帶頭參與群聚活動。然而這些看在巴西醫療人員眼裡，感到相當反感憤怒，聖保羅的埃米立奧里巴斯傳染病研究所Jacques Sztajnbok博士表示，「這並非只是流感而已，可以說是職業生涯中遇過最糟糕的事情」。

▲▼巴西,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲巴西疫情嚴重。

每一天在巴西的醫院中反覆上演醫護人員搶救、家屬哭喊的情景，每位醫護人員都挑戰的人體跟工時的極限，急診室幾乎爆滿的情況下，專家推測，距離巴西的疫情高峰情，「可能還要在兩個禮拜」。令人鼻酸的是，巴西醫護人員感染率相當高，因為醫療資源的缺乏，至少有1.4萬名前線人員確診、100多人死亡。

但這些確診、死亡數據看在總統波索納洛眼中，卻只是「深感遺憾」，14日他曾表示，「我們確實必須勇敢面對這種病毒，人民正在死亡我深感遺憾，但是經濟若因為這些原因繼續受到影響，那麼將會有更多人死亡。」處理態度讓不少專家與民眾感到相當憤怒。

此外，巴西的貧民窟更是一個未爆彈，除了生活之外，飲食也成為防疫漏洞，衛生志工Renata Alves表示，巴西的狀況相當艱難。甚至還有人希望可以把家中的遺體處理掉，而廢棄的學校也改建為隔離中心，巴西在面對新冠肺炎上逐步崩潰，然而政府沒有傾力的支持，最終犧牲的都只是這些無助的人民。

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