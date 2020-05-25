護航「戰狼外交」！　中國駐英大使：因為世界有狼，鼓勵主動應戰

▲中國駐英大使館發言人劉曉明。（圖／翻攝中國駐英大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

外界有輿論指出中國外交變得愈來愈強硬，甚至稱之為「戰狼外交」，中國駐英國大使劉曉明周日（24日）回應，提出相關說法的人並不了解中國，「之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』，鼓勵外交官主動應戰，捍衞國家的尊嚴和利益。」

劉曉明表示，中國的外交政策始終堅持和平自主的路線，應對謊言最有力的武器就是說明真相，「我們外交官在國外就是要講事實，用真相來戳穿謊言，這是我們責無旁貸的義務。」

他進一步指出，「對於那些『狼』，我們要進行有力的回擊，我們面對的是廣大公眾，我們要讓他們看到中國是一個和平的國家，不是一個好鬥的國家；中國是一個主張合作的國家，不是一個主張對抗的國家；中國是講友誼的國家，不是到處散播謊言、到處挑撥離間的國家；中國是講真相的國家，我們有義務揭穿各種謊言。」

▲中國外交變得愈來愈強硬。（圖／CFP）

早前有報導指出，英國政府或在受到保守黨及美國政府雙重壓力下，同意在2023年之前將英國5G網絡中所使用的華為設備減少至零。對此，劉曉明也回應，華為已在英國經營17年，對當地資訊業、網路發展有重要貢獻；英國人也認可華為，認為其開放透明、不存在任何後門。他續指，英國要在2025年實現5G全覆蓋，「而能夠幫助英國實現目標的非華為公司不可。」

大陸人大昨（24日）舉行國際外交記者會，由國務委員兼外交部長王毅主持會議。會上，CNN記者提出一連串質疑，認為中國國家媒體稱的戰狼外交，在中國之外引發一些爭議和批評的聲音。對此，王毅回答問題前，還先「糾正」CNN記者，「我尊重你提問問題權益，但你角度有待商確。」他隨後表示，「對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相。」

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