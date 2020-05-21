蔡英文新使命是鬆綁台灣！　謝金河點出「高民調連任」最重關鍵

▲總統蔡英文與副總統賴清德向眾人揮手致意。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文在520總統就職大典發表就職演說，重申穩定的兩岸基調，也著力於台灣產業在國際上的挑戰與策略。財信傳媒董事長謝金河21日一早在臉書PO文表示，蔡英文要如何在新任其中找到經濟活路，是接下的「重中之重」，她的新使命就是鬆綁台灣，逐一解開枷鎖才能讓台灣真正走向世界。

謝金河以「小英總統的新使命：鬆綁台灣！」為題，在臉書發表一篇長文分析，蔡英文的第二任期與歷任連任的總統不一樣，是帶著抗疫有成的高民調上任，所以未來要如何找出台灣的經濟活路，將是重中之重。

除了經濟之外，謝金河認為蔡英文重新擔任民進黨主席，如何改造黨內迎接2022年的地方選舉，也是一大挑戰，不過，現階段最重要的任務還是拚經濟，能否和防疫一樣超前部屬，首先應該先鬆綁經濟及法規，「未來的世界，誰能掙脫綁在自己身上的枷鎖，誰就能勝出。」

▲蔡英文宣示就職。

謝金河以Amazon、Netflix、Zoom、Nvidia以及騰訊為例，這些都是宅經濟或居家辦公的代表企業，加上今年受到疫情衝擊，大多數公司的工作型態改變，員工在家工作、透過視訊開會，全球已經掀起新經濟浪潮，台灣勞工局卻還要求添購打卡鐘，把自己越綁越緊，假如這次仍嚴格執行一例一休，相信口罩業者一定都會被罰到關門，更不可能出現口罩國家隊。

謝金河建議，蔡英文帶著高民調展開新一段旅程，應該好好規劃鬆綁台灣產業經濟，例如例休制度，畢竟台灣的金融管制是全球最嚴格的，相對的也會失去競爭力，失去成為全球金融中心的機會，其他還有改稅制等等，這些問題受限於某部分的既得利益團體，改革會相當困難，如今民進黨二度完全執政、蔡政府新團隊出爐，期許他們能帶領台灣逐一解開枷鎖，「讓台灣真正走向世界！」