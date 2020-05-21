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「九二」歷史已翻頁　陳明通：八字箴言是兩岸重啟關鍵

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▲▼陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正就蔡總統520就職演說有關兩岸部分，召開記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

對於蔡總統就職典禮談話，陸委會主委陳明通20日召開記者會，闡述政府兩岸政策立場，並整理出四大點，強調「八字箴言是兩岸重啟良性互動、長久發展的關鍵，是台海和平穩定的戰略指導原則。」

陳明通表示，首先，政府的兩岸政策獲國內外肯定，未來將在國家戰略目標下，維護台海和平穩定現狀；第二，總統重申「和平、對等、民主、對話」，絕不接受「一國兩制」矮化台灣、破壞台海現狀。

▲▼陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正就蔡總統520就職演說有關兩岸部分，召開記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正就蔡總統520就職演說有關兩岸部分，召開記者會，並於會後發出聲明整理兩岸政策四大點。（圖／記者陳政錄攝）

陳明通解釋，蔡總統提出的「八字箴言」，是兩岸重啟良性互動、長久發展的關鍵，是台海和平穩定的戰略指導原則。陸委會強調，政府處理兩岸事務的準則，就是依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，同時，「我們拒絕中共以『一國兩制』矮化台灣，破壞台海的現狀，這是政府處理兩岸關係的堅定原則與底線。」

接著，因應蔡英文說，兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，陸委會表示，北京方面應該務實、理性、正向的理解蔡總統談話，調整對立思維、尊重台灣民意；在不設任何前提下溝通協商、化解分歧，增進兩岸人民的福祉。

最後，陸委會表示，面對未來的挑戰，政府將持續深化民主、團結台灣，以民意為依歸，我們「不挑釁、不冒進」，捍衛國家主權安全絕不退讓；台灣也將持續在印太區域扮演和平、穩定與繁榮的積極角色，積極的參與區域合作、與國際接軌。未來政府會致力凝聚國內共識，共同打造一個更好的民主憲政國家與台海和平穩定關係。

值得注意的是，相較於4年前，蔡英文在演說中提到尊重「1992年的歷史事實」，被陸方以「未完成的答卷」來形容，而本次演說蔡英文則對「九二共識」相關內容隻字未提。陳明通直言，「我想歷史已經翻過一頁，這部分不需要再去重複了。」

另被問到2018年回鍋執掌陸委會時，曾保證要維護台海和平穩定，讓各行業、士農工商賺大錢，如今是否有所改變。陳明通首先強調疫情對反全球化、經濟社會的衝擊，認為總統許諾給台灣美好的未來，所以政府會著重推動疫情之後的國家重建，以及產業經濟等的體制改革，而「和平穩定的兩岸環境是非常重要的。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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