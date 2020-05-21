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顧立雄出任國安會！李正皓稱：殺手本色　國民黨「大動脈到葉克膜」全被砍

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▲▼李正皓指出顧立雄是「殺手本色」出任國安會很恐怖。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓指出顧立雄是「殺手本色」出任國安會很可怕。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

520總統開始新任期，部分府院人事也在這天交接上任，其中顧立雄出任國安會秘書長引發外界最多討論。出身國民黨的政論名嘴李正皓就評論顧立雄，從黨產會到金管會的行事風格都是「殺手本色」，把國民黨的「主動脈」、「微血管」、「葉克膜」都砍掉了。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑引言指出，顧立雄過去所有的訓練，所有的經歷都跟國安沒有太大關係，可是蔡英文卻把他放在這個地方，你（李正皓）過去是國民黨的，有過太多跟他交手的經驗。

李正皓指出，顧立雄到黨產會，過去也覺得他好像跟黨產會沒什麼關係，去到金管會，好像也覺得他跟金融管理沒什麼關係，可是顧立雄不管到黨產會還是金管會真的是「殺手本色」，下手夠狠又夠準。

▲▼李正皓指出顧立雄是「殺手本色」出任國安會很恐怖。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓回憶指出顧立雄一上任，就砍掉國民黨的大動脈。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓回憶，顧立雄當初是怎麼整國民黨的，一上任馬上中投跟欣裕台的資產全部凍結，總共156億，中投跟欣裕台等於是國民黨的大動脈，每年幫國民黨輸血20億，再加上政黨補助款等其他零零總總的收入，國民黨每年有22~24億可以使用，16億當人事費，7~8億作為黨務運作。

李正皓接著說，黨產會4年內可以把中投、欣裕台搞定，一下手就把國民黨的主動脈砍掉，當時想說「差不多了吧，你做人要有點分寸吧」，馬上下一步把國民黨458筆特種房屋土地，公告現值92億全部查封，那等於是國民黨的「微血管」，那些國民黨所自豪，深入每個里每個區的地方黨部，全部都被顧立雄貼封條查封。

▲▼李正皓指出顧立雄是「殺手本色」出任國安會很恐怖。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓指出，顧立雄連國民黨的「葉克膜」救國團、婦聯會都砍掉了。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓說，主動脈砍掉了、微血管塞住了，「那你還要怎麼樣」，顧立雄下一刀砍救國團跟婦聯會，救國團56億，婦聯會385億，這等於是國民黨的「葉克膜」，國民黨在選舉的時候，就靠救國團跟婦聯會動員，順便再出一些錢，「這是我們最後的葉克膜，抱歉也凍結！」國民黨的「大動脈」、「微血管」、「葉克膜」全被顧立雄拔得乾乾淨淨。

李正皓接著提到金管會，找顧立雄管金管會，「我想說金管會沒有那麼好處理耶！」每個銀行都是大銀行，每個銀行都跟政界有千絲萬縷的地方，就在任內的最後一天，金管會還一次罰了8家金融機關，罰款2580萬，「都最後一天了還要砍，就是砍到大家會怕嘛！」所以他去到國安會「真的很可怕」。

 

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