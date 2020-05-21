佛州美女科學家接到命令：為解封造假數據！她拒絕執行竟「慘遭解僱」

▲駕駛在接受檢測。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎確診人數將達155萬，美國政府正陷入是否重啟經濟的兩難局面。近日，女科學家瓊斯（Rebekah Jones）宣稱，她負責佛羅里達州衞生部建立「疫情數據庫」，但因拒絕更改數據以增加解封支持，本月5日被調離工作崗位，18日遭佛州衞生部解僱。

綜合外電報導，擁有地理和新聞學雙學位的數據科學家瓊斯，每天工作16小時，建立了「佛羅里達州疫情數據庫」，讓民眾和研究人員能即時查看疫情資訊。

然而瓊斯稱，她被命令要刪除一些數據，其中包括佛州的確診病例數，對此她予以拒絕，隨後在月初被調離工作崗位。瓊斯15日再發郵件提醒研究人員及其他使用者，稱由於數據庫透明度及開放度已有不少改動，因此要謹慎使用數據。

▲佛州民眾戴上口罩。（圖／路透）

不過，佛州州長發言人費雷（Helen Aguirre Ferre）表示，瓊斯一直具有「破壞性」，她在任職期間反覆出現不服從命令的行為，包括她單方面決定修改新冠肺炎疫情儀錶板，卻沒有得到流行病學團隊或主管的同意或批准，「在大流行期間，不能容忍破壞性的人，因此決定最好終止她的工作。」

佛州民主黨主席里佐（Terrie Rizzo）對此表示，關於佛州州政府可能試圖操縱或更改數據，以使經濟能重新開放，這十分令人髮指。這類行為很危險，坦白說，應該是犯罪行為，需要立即進行獨立調查。同時，市政府官員應密切監視局勢，以保護公眾健康。」

州長德桑蒂斯（DeSantis）發言人表示，「佛羅里達州疫情數據庫」是由佛州衞生部疾病控制與健康保障部門轄下地理資訊系統團隊製作，即使瓊斯已離開，團隊仍會繼續管理及更新資料，為民眾提供準確及重要資訊。