女警封城借住同事家…半夜竟成「爬床蕩婦」激戰同事男友　隔天裝沒事再上工

▲女網友趁著同事熟睡吃掉對方男友。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎讓許多國家端出限制令，隨著居家隔離限制時間越長，也越來越多婚姻與感情出現危機。一名女網友就向外媒專欄分享，自己因為需要在封城期間工作，於是搬去跟女同事居住，最後竟搞上對方男友，雖然感到罪惡感十足，但是卻出現「暈船」的狀況，甚至男方再度邀請激戰時，感到相當開心。故事分享後遭到網友砲轟：「真是引婊入室」。

根據英國《太陽報》報導，29歲的女網友表示，因為自己的職業是警察，受到封城限制的影響，所以同分隊的26歲女同事邀情她同居一段時間，這樣對上班也比較方便，也能減少家人的感染風險，當時女網友也立刻答應。

然而，女網友卻不知道在同個屋簷下，還住著同事的男朋友，兩人見面後也都相安無事地過日子。直到前幾日，女網友下班後回到同事家，同事因為疲倦早早休息，留下女網友跟男友在客廳，不久後兩人就在沙發上發生了親密的舉動。

女網友坦承因為自己剛與未婚夫分手，對於情感感到相當脆弱與渴望，在跟同事的男友發生關係時，過程相當激烈，且一次次的互相配合。隔天女網友的同事起床後告訴她「男友前一天好像喝得太多了」，渾然不知自己已經被戴綠帽。

完事後幾天，女網友未有機會與同事男友見面，沒想到就在幾日前見面，男友竟說「那天真的太棒，我迫不及待再一次！」女網友煎熬的表示，明明知道這樣是不對的，但又無法拒絕，自己感覺非常渴望，希望可以得到鄉民的解答。

不少網友看到分享文後，直呼「妳同事真的有夠衰，竟然養老鼠咬布袋」、「男友根本渣男，再不久就要說3P」、「建議妳還是搬離開吧！」、「如果我是妳同事我會非常傷心」。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】