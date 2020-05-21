磐石艦增8人抗體陽性！台大感染科醫揭：恐還有漏網之魚

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，敦睦艦隊有8人未確診但檢出抗體，列為「極有可能病例」。台大感染科權威指出，有抗體陽性個案本就在預期中之中，且還有排除部份檢驗不一致個案，估計有「漏網之魚」真實數字還會再多一點。但他也強調，事件發生至今已有一段時間，可說是「結案了」，相關結果對防疫影響不大。

國內在4月中旬爆出敦睦艦隊染疫事件，目前已經確診36名病例，集中在磐石艦上，而為了進一步釐清案件全貌與感染來源，三艦744人全員抽血進行抗體檢驗。

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指揮中心指揮官陳時中21日記者會表示，在極有可能病例的血液檢體中，有8人判定有抗體，還要再依據傳染路徑做最後結果判定，才進行報告、公布。莊人祥進一步補充，這8人並未確診，但是血液檢驗出抗體，顯示先前曾經感染，也都在磐石艦上。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民直言，該結果已經排除部份檢驗不一致個案，這8人屬於「比較確定的」，估計真實數字還會再多一些。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

黃立民指出，根據過往郵輪爆發新冠肺炎經驗顯示，船上發生群聚遭感染可達4成，這次磐石艦377人當中有36例確診，以及8例極可能個案，整體感染情況不高。

黃立民分析，可能原因包含軍艦上仍有管理，讓疫情傳播範圍受限，返台下船後有人就醫確診曝光疫情，也讓傳播鏈被打斷，否則疫情可能會再傳一陣。

黃立民說，相關結果顯示軍艦本就是高危險場所，未來要做疫調，應該病毒核酸檢驗與抗體檢驗一起做，可以更全面釐清案情，像是磐石艦在採驗抗體的時間點太晚，要推出測感染來源「很難」。但他也強調，敦睦艦隊染疫事件已經過了好一段時間，社區內沒有感染，相關結果對目前的疫情防治影響不大。