惡鄰闖舊家「挖光心愛植物」　小偷母女「吃光了」囂張狂罵：又沒什麼大不了

▲鄰居偷原PO家盆栽，已吃掉一部分植物，剩下的也枯死救不回來 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「媽媽一直在哭，難過到睡不著。」一名女網友發文稱，舊家鄰居趁他們不在家時闖入，偷光媽媽心愛的植物，被抓包後竟還不知悔改，反而反嗆他們「盆栽而已、沒什麼大不了」，囂張態度令人傻眼。

「真的氣到不行！」一名女網友在臉書「爆怨公社」大吐苦水，她表示，媽媽在家裡花園精心種了一些藥草和玫瑰花，打算之後再把這些盆栽搬到新房子。

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原PO說，他們住在新房期間仍有回舊家巡一下，怎料20日回舊家時，發現花園毀了，5大盆的植物都被搬走，且小偷連地上種的十幾棵牛奶埔都不放過全部鏟走，讓媽媽又急又心疼，趕緊報警。

▲媽媽的花園全毀。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO一家詢問警衛後，發現是同社區的鄰居來他們家搬走植物的。原PO寫道，沒想到當他們和警察一起到小偷家中時，嫌犯大嬸竟然反過來大罵他們「又不是什麼大不了的事！幹嘛鬧這麼大！」

女網友表示，此時媽媽已經難過到說不出話，結果嫌犯大嬸還跟女兒聯手起來表示「不過就是幾個花盆有什麼大不了。那些牛奶埔我們已經吃掉了，又沒什麼。」大嬸女兒甚至還撂下狠話，要媽媽就去警局一趟沒關係，「一定沒事，有事我再去，看誰敢欺負你。」

嫌犯雖稱原PO房子賣掉了，什麼東西都能拿，但原PO打臉表示「我們房子根本還沒賣，就算賣了也是新屋主的東西啊，憑什麼她們可以拿？」

女網友說，媽媽是個非常愛花草的人，每天上班前最開心的事就是去看寶貝花園；雖然花草可以再買，但看到自己的心血就這樣毀了，真的很難過，因此他們也確定會向鄰居提告。

誇張經歷一出，3千多名網友罵翻表示，「遇到這種垃圾，一定要告到他怕」、「誇張死了，偷東西還敢大聲」、「竊盜是非告訴乃論罪，一旦報警移送檢察機關後，是沒辦法和解的，對方應該要搞清楚狀況」、「哇，偷人家東西還理直氣壯，這教育真是不得了欸」。

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