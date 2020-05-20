老屁孩偷遍雙北彩卷行　一招「聲東擊西」摸走整本刮刮樂…店員發現追著跑

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名無業中年男子，專門出沒在雙北地區彩券行，先撿拾沒中的彩券，佯裝請店員兌獎，再趁機伸出第3隻手，偷取整本刮刮樂彩券後逃逸；19日又在板橋區故技重施被店員發現報警，警方進行攔捕，在他身上起獲剛得手的一本刮刮樂，訊後依竊盜罪移送並建請羈押。

▲蘇男伸手進櫃檯偷走一整本刮刮樂 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，住在永和區的52歲蘇姓男子有竊盜前科，平時無業遊手好閒，發現彩券行都將刮刮樂一整本放在櫃檯或桌上供顧客挑選，他先撿拾遭丟棄沒有中獎的彩券，走到櫃檯要店員幫用電腦掃描是否中獎，再趁機伸第3隻手偷取一整本的刮刮樂彩券塞進衣服內後逃逸。

▼蘇男得手後將刮刮樂塞進衣服內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇男自3月間至今，偷遍台北市中山、大同區以及新北市新店碧潭、板橋區，店員發現後，蘇男早就逃之夭夭，店家無不恨得牙癢癢；19日晚間，他又跑到板橋區一家彩券行，想要故技重施，犯行被黃姓女店員發現，大聲喝斥「你幹嘛！」

蘇男見事跡敗露立刻拔腿就跑，店員也衝出去追，警方獲報後立即展開圍捕，不到一分鐘就將他攔截逮捕，隨後在他身上起獲失竊的500元刮刮樂一本，當時他還穿著「別再碎念了」的T恤，警方搖頭直呼真的是「老屁孩」，訊後依竊盜罪移送偵辦，並建請羈押避免再去犯案。

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▼警方逮捕起獲一整本刮刮樂 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼蘇男穿著「別再碎念了」T恤。（圖／記者陳以昇翻攝）