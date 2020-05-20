羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

▲原PO手勢告白520，被女方誤會成要剪刀石頭布 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020520象徵著「愛你愛你我愛你」，許多女孩會趁今天跟另一半訴說愛意，但通常都被各種木頭回答擊敗，不過也有相反過來的情況。一名男網友就在臉書《爆怨公社》貼出2張LINE截圖，只見他傳訊給用手勢符號打出520，但女方的反應則讓他笑跪了「有沒有誰家也是女人比男人還不解風情的？」

看看LINE訊息截圖，只見原PO傳了520的手勢符號給女方，還附上一張臉紅青蛙的貼圖，表達示愛後很害羞的樣子。沒想到女孩8分鐘後卻回傳一個2的手勢符號，然後貼了一個滿臉問號的貼圖。男網友接著回覆解釋，手勢符號代表的是「520」。

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女方這才恍然大悟，直呼「哦哦哦哈哈哈哈哈哈」、「我以為要玩剪刀石頭布」、「想說幹嘛害羞。」原PO忍不住在文中直呼「欸不是！誰叫妳出剪刀的？！？」並hashtag「#有沒有誰家也是女人比男人還不解風情的」。讓其他網友也笑說「太可愛的夫人了。」

本站今日也報導《傳LINE「什麼日子？」隊友秒回520！人妻等告白…下秒見4字扶額：自己選的》，一名女網友日前在臉書《爆怨公社》貼出一張LINE訊息截圖，只見她問老公「今天是什麼日子」，隊友先回「520」，但原PO追問「然後呢～」得到的答案僅簡單4字「總統就職」，讓原PO瞬間無語「…………」、「真是不浪漫」，但也只能笑認「老公自己選的」。