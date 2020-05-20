量額溫一句「麻煩，瀏海！」男客不爽死命狂瞪…客訴教學26字　店員傻眼

▲原PO請客人掀瀏海量額溫，卻引發客人不爽。（示意圖，與本新聞無關／台中市政府提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在的客人對餐飲業的要求是不是太多了……？」一名男網友日前在臉書《爆怨公社》貼文，說他上班的時候，遇到一組夫妻帶小孩用餐，結果男方進到店裡後，就一直瞪、死命瞪原PO。本來他以為是錯覺，後來在同事轉達之下，才知道對方真的在不爽。理由曝光後，男網友瞬間超無言，其他人也紛紛直呼「有事嗎？」

這位男網友文中表示，當時這對夫妻帶著小孩來用餐，但他上菜時，發現丈夫一直瞪他，「一直瞪、一直瞪、死命的瞪。」一開始他還以為是錯覺，但不論是上菜，或是有出現在對方視線範圍內，該位先生就是用生命死瞪著他，「我也滿頭問號，到底什麼時候踢破他家骨灰罈了？」

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▲現在量額溫是進到很多場所前的基本動作。（示意圖／記者孫于珊攝）

後來男客人跟同事告狀，才終於真相大白，原來是要進店用餐前，幫一家人量額溫時，因為男客人的頭髮遮著額頭，原PO跟對方說「麻煩，瀏海」，示意要把瀏海往上撥，就是這件事讓客人不爽。

「他跟我同事說，我應該要『先生，不好意思，麻煩請您撥起您的瀏海讓我量額溫，非常謝謝您。』」讓原PO極度傻眼「我還以為量額溫把頭髮撥起來這件事情是常識欸？，是在瞪你X蘿蔔糕的哦！」

看到貼文後，其他人也紛紛看呆，「吃飯皇帝大，但不是把自己當成皇帝啊」、「你是來吃飯，不是來找碴的，真是太難伺候了，辛苦店員了」、「為什麼還要人家講。不是很基本的嗎？」不過也有人緩頰，「其實就是語氣稍微委婉一點客氣一點就好了，用命令式的有些語氣的確會讓人不舒服」、「他講的那些詞你可以學下來呀～而且說真的，口氣可以再婉轉一點，平平一句話，感覺差很多。」