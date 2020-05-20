老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今天才剛進公司，就接到老公出車禍的消息，於是立刻打電話關心，怎料是別人接的，於是表明身分是該手機主人的老婆，好巧不巧那通電話撥錯兩碼，事後她收到對方訊息，氣噗噗指責她，儘管她再三解釋，仍嗆聲「我們法庭上見！」

人妻在爆怨公社娓娓道來，今早她踏進公司沒多久，便看到老公的未接來電和訊息，說他載孩子上學的途中發生車禍，「急忙撥電話給先生，沒想到接的是別人，心想慘了，該不會很嚴重，我就直接說我是他老婆。」

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對方聽完「蛤」了一聲，於是她看一眼手機，赫然發現竟是別人的電話號碼，所以說句「不好意思打錯了」，就趕緊掛掉撥出正確號碼，講完緊接著準備請假跟聯絡事宜。

▲對方不斷在鬼打牆嗆告。（圖／翻攝自爆怨公社）

在原po忙得焦頭爛額之際，那支號碼不斷回撥，而她也傳訊息解釋並道歉；結果對方死咬不放，一下說老婆很傷心，一下又嗆說法庭上見，鬼打牆的言論讓她更心累，不禁感嘆「我老公跟小孩今早出車禍，心情很糟了，還來這齣......。」

對話截圖讓網友全傻眼，紛紛回應「可是這能告什麼」、「可能她老婆接過太多通了吧」、「這人的文法是有什麼問題嗎」、「對方到底在寫什麼啦，看不懂」、「很明顯是釣魚手段，把妳騙出來然後叫妳跟他怎樣怎樣才能擺平...太老套了」。

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