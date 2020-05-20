傳LINE「什麼日子？」隊友秒回520！人妻等告白…下秒見4字扶額：自己選的

▲問老公今天什麼日子，原PO得到520「總統就職」的答案 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天是2020年5月20日，象徵著「愛你愛你我愛你」，許多人趁機向曖昧對象告白，或跟另一半訴說愛意，但遇到這種木頭隊友讓人哭笑不得。一名女網友日前在臉書《爆怨公社》貼出一張LINE訊息截圖，只見她問老公「今天是什麼日子」，隊友先回「520」，但原PO追問「然後呢～」得到的答案讓她拍額直呼「真是不浪漫。」

只見原PO中午時先是傳訊「今天是什麼日子」，並放了一張貓咪氣pupu的貼圖，隊友看到後就回「520」，她趕緊追問「然後呢～～」再放上一張貓咪拿著手機、一臉嬌羞等待回答的貼圖，似乎在等待另一半趕快說一聲「我愛妳」。沒想到對方看到後，僅簡單回4個字「總統就職」，讓原PO瞬間無語「…………」。

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女網友忍不住在文中直呼，「真是不浪漫，這麼明顯的暗示！」接著也只能自我安慰，強調3次「老公自己選的、老公自己選的、老公自己選的」，最後也只能笑說「他說的也沒錯啦～」

看到對話後，其他網友紛紛笑噴，「很好啊，還可以秒讀秒回不錯」、「跟我老公一樣，他已經被我踹到牆壁大概三天爬不出來了」、「這個答案我給滿分」、「他又沒說錯～男人真命苦」、「是大頭菜的價格」、「沒關係啦！我家還回我『那又怎樣，關我屁事』」、「原來我不孤單」、「今天是星期三」、「看到他還知道總統就職我就放心了。」