振興券7月才要上路　朝野立委籲動作加快、提高金額

▲疫情告段落後，緊接著要進行振興，朝野立委一致呼籲振興券提早發放。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情告段落，緊接著要針對受影響的經濟進行振興。行政院規劃在7月推出振興券，規模將由原本的111億元加碼到超過300億，預計6月對外說明。但朝野立委都呼籲，可以把時程再提前到6月。

針對振興券，民進黨立委許智傑說，現在疫情已經緩和，振興券使用時間應該提前、提高金額，才能真正達到振興經濟效果。同黨立委何志偉指出，多次問行政院長蘇貞昌，但他也不太敢給答案，因為啟動振興的先決條件是疫情撲滅，所以當時蘇院長也不敢即刻說什麼時候可以發，現在能做的就是趕快做紓困。

民眾黨立委蔡壁如也說，疫情在台灣已經相對舒緩，而且持續零確診，她覺得振興券6月就可以上線；至於振興券使用方式，先前傳出將綁定電子支付引發反彈，蔡壁如說，電子支付及實體券兩案並行也是可行的方案。

國民黨立委鄭麗文則說，很難追溯從酷碰券到振興券的複雜歷史，從當時極少的23億，到現在加起來可能百億振興券，對這波振興能發揮甚麼關鍵作用、最後版本長怎樣，也沒人敢說，代表振興過程中備受各界懷疑挑戰。

鄭麗文說，重點是從2月的政策，修改到現在暑假要來了，店家期盼的振興券還說要等到7月，對於振興他們沒譜、也不知如何是好，「要等到7月真的太慢，為什麼不能6月開始，7月真的能上路、不會亂嗎？很難樂觀期待」。