PChome信箱將走入歷史！9月起關閉服務...網嘆：我註冊20年了

▲PChome走入歷史。（圖／翻攝自PChome會員中心）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣大型電商平台PChome在13日發布公告，未來將分階段停止PChome電子信箱服務，並自9月30日起，將完全停止信箱服務，讓不少早期使用此信箱服務註冊PChome電商網站的使用者哀號，如果不能收發信，未來在PChome上購買商品時，將無法獲得商品購買、運送狀態的電子郵件，是相當不便的一件事。

PChome電子信箱是許多7年級生的回憶，至今推出服務已經超過20個年頭，如今PChome發布公告，自6月1日起，將停止 POP3 服務與 SMTP 功能；自7月1日起，將停止發送信件功能；自9月30日起，將停止信箱服務，代表又一個回憶走入歷史當中。

請繼續往下閱讀...

PChome關閉電子信箱服務背後的意義非凡，除了使用此服務的使用者未來在購物時，無法獲取商品相關資訊的郵件外，如果在其他網站也是以PChome電子信箱作為登入、認證信箱，部分服務與權益也有可能受到影響。

此公告發出後，有網友在PTT八卦版（Gossiping）回應，「我註冊20年了，還是短帳號 」、「時代的眼淚」、「用很久了耶，怎麼這樣」、「一堆網站認證用PCHOME的MAIL，從何改起？」、「購物都用pchome信箱+1」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商品。點我點我

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～