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蝦皮挨告2年後下架暗諷PChome影片　網狠酸「送貨慢，連道歉都慢」

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蝦皮在臉書發布一支小短片暗諷PChome 24h （圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉絲團）

▲蝦皮購物曾於2018年發表一支「分手」廣告暗諷對手PChome送貨慢，被PChome控告妨害商譽。 （圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉絲團）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物2018年發布了一支「分手篇」廣告，暗諷對手PChome送貨慢，當時在網路上引起討論，有批評也有支持，但PChome不滿商譽受損憤而提告，最後北檢認定廣告內容貶抑對手違反《公平交易法》起訴蝦皮，而蝦皮6日在臉書粉絲發文寫下道歉聲明，卻被網友留言狠酸「送貨慢，連道歉都慢。」

引起爭議的蝦皮購物「Bye now, buy now分手篇」網路廣告，在不到1分鐘的影片中，女主角一開始從樓上把衣物往下丟，抱怨著「我已經習慣你太久了，習慣你的遲到，你的罐頭訊息，你的消極」，此時鏡頭一轉，看到男友手上抱著PChome 24h紙箱，而此舉動被認為有影射PChome送貨速度慢之意，女主角後來決定分手，再到門口領取蝦皮寄送的貨物時，遇到隔壁的帥哥鄰居，兩人互望微笑，並在最後一段旁白提到「分手是為了更美的相遇」。

蝦皮購物如今為此付出代價，在臉書粉絲團發表道歉聲明，「本公司對於民國107年5月24日在臉書粉絲專頁刊登「Bye now, buy now分手篇」網路廣告影片，其內容使用網路家庭國際資訊股份有限公司（下稱網路家庭公司）之「PChome24h購物」紙箱並引起毀損網路家庭公司名譽之爭議，相關案件經檢察官提起公訴後現由臺北地方法院審理中，本公司對此深感抱歉。本公司已將上開廣告影片下架並不再刊登，在此對網路家庭公司表達誠摰之歉意。」

而蝦皮購物當時自認廣告手法幽默，現在則是被網友狂酸，在留言寫下「要道歉早就道歉了，拖到公訴才道歉，還不就是爭取降低量刑的操作」、「這道歉聲明來的真遲」、「連道歉都慢了2年」、「PChome 真的快多了」、「蝦皮真的很慢啊...pchome速度屌打」、「我都上淘寶買比較便宜，不然還要被你們賺一手。」

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