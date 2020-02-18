網購PChome礦泉水…等4天沒消息！他一張照曝真相：阻止囤日用品的人吧

▲網友近日用PChome24購物，等了好幾天卻都沒到貨。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有鄉民在PTT發文問卦「PChome是不是不行了？」說他最近訂日用品項，發現很多東西都被歸類為特定類型商品，不受24H送達限制，所以他11日下單的2箱礦泉水跟泡麵到現在還在訂單處理中。15日早上8點，他改用別間電商買一箱一樣的礦泉水，結果下午3點多就送到了，「PChome是不是有什麼問題爆炸了，有沒有卦？」

看到貼文後，就有另一名網友在17日回文，「其實這是很簡單的數學題，大概小學五年級有學過」，先是貼出他們社區警衛室的照片，只見住戶們買了衛生紙、尿布等日用品，整個地上疊了超高的包裹紙箱，「管理員說這是『同一天同一車』送來的。」

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網友表示，以前很多人都是到大賣場、超市買日用品，電商平台不會有那麼大的負荷量，用戶就算網購，也不會一次買好幾箱衛生紙，「綜合上述，倉儲跟物流同時在高負荷的情況下撐不住了。」若以PChome的運作流程來說，業者把衛生紙等日用必需品放在相同倉庫，藉此提高撿貨效率。

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▲為了運送一箱又一箱的衛生紙，物流處理效率就降低了。（圖／翻攝自PTT）

但現在出現一堆人拼命網購衛生紙、尿布，這種貨又是超占空間的日用品，所以光是在撿貨出倉就已經超卡，加上一台貨車就那麼大，以某宅急便最常見的3.49噸貨車來說，容量300cm*150cm*150cm，載手機的話可以運2250支、載便當的話可以載4000個，不過整箱衛生紙的話頂多只能載40箱，「而昨天光我家一個社區就訂了16箱，搞不好出一台車才送不到5個點，物流處理效率變超低，當然整個塞。」

網友最後也做結論，平常PChome很快，是因為物流車不會被衛生紙塞滿，也不會整車的產品都是少數人訂的，「所以想要快點到貨嗎？去阻止那些相信謠言拼命囤積日用品的人比較快啦！」

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