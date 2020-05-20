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商務入台鬆綁！「極低風險國家」居家檢疫5天即可自費篩檢

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示商務鬆綁最新措施目前幾乎都完成規劃，還在等待核定，實施日期目前還未公佈。發言人莊人祥說，從極低風險國家申請入境後，居家檢疫5天可自費篩檢，如果是陰性就自主健康管理到入境後的第21天，若來自國家風險高，就要居家檢疫10天才能篩檢。

新冠肺炎造成全球經貿停擺，現在疫情趨緩，不少人都希望可以恢復邊境，讓工作可以回到正常軌道。指揮中心指揮官陳時中也多次在記者會表示，開放邊境也會以重要的經貿活動為優先，指揮中心也加速討論，目前已完成規劃。

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莊人祥說明，會區分成入境者來自高風險或低風險國家，例如目前低風險的紐西蘭，入境後要先居家檢疫5天，之後可自費篩檢，陰性就可自主管理到第21天，可透過簡訊和LINE「疫指神功」回報。

而在疫情趨緩國家的認定方面，陳時中說，如果該國疫情比較高一點，就要居家檢疫10天，之後才能自費篩檢，然後陰性者一樣自主健康管理到入境後的第21天，短期停留也要做風險考量，高風險不在考量範圍，「極低風險」以5天為原則，之後每隔2-3天做階段性檢驗，如果不是極低風險國家，就一定要進行居家檢疫10天，再做相關檢疫。

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